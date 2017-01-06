TUV莱茵绿色产品认证标志获推荐成为美国联邦政府采购执行标准

深圳2017年1月6日电 /美通社/ -- 2016年12月22日，美国环境保护署（EPA）宣布了为推行绿色采购计划而开展的生态标签及环保标准评估试点项目的最终结果，这项结果将作为美国联邦政府采购（美国 13693号行政命令）标准。德国莱茵TUV的绿色产品认证标志顺利通过评估，是EPA正式推荐使用的生态标签，将被广泛用于美国联邦政府采购项目。

为了在满足联邦政府各机构部门需求的同时，进一步实现政府对推动环境可持续发展的目标，美国行政命令 -- 下一个十年的联邦可持续发展规划（即EO 13693）于2015年3月发布。根据该行政命令，美国联邦政府在购买环保产品或服务时需要符合或者超越环保署建议的规范、标准或标签。

为此，EPA启动了环境优先采购试点计划，全面评估EPA推荐使用的标准及标志，并召集了“油漆/涂料、地板、家具”三个特定产品类别的工作小组。德国莱茵TUV可持续发展服务经理许秋明先生，代表德国莱茵TUV集团加入家具产品工作小组，为用于第三方评估的生态标志及环保标准评估指南的开发做出贡献。

德国莱茵TUV，作为一家全球生态标签计划所有者和合格评定机构（CAB），接受了IAE（美国EPA指定独立评估机构）围绕“环境绩效标准”、“联邦采购生态标签”等指导文件进行的系列评估。TUV莱茵绿色产品认证标志正式成为EPA推荐的多属性生态标签。

未来，美国联邦采购方将使用德国莱茵TUV绿色产品认证标志来识别更环保的产品和服务，并推动改善产品和服务的环保性能。如需了解更多有关EPA推荐的详情，可访问EPA网站。