首批入选产品揭晓 正和岛亿+计划平台正式上线

北京2017年1月6日电 /美通社/ -- 12月30日，备受关注的正和岛企业服务优选计划 -- 亿+计划首期入选产品名单在首届中国-东盟企业家论坛暨2017正和岛新年论坛上隆重揭晓。在经历了三个多月的产品征集、厂商调研和专家评审后，甲骨文财务管理平台、致远协同管理软件、红圈营销、神州专车等23件产品/服务最终从316件报名产品中脱颖而出，首批入选亿+计划。

正和岛亿+计划 打造国内领先的企业级服务平台

正和岛亿+计划是正和岛企业服务联盟倾力打造的服务平台，旨在链接正和岛内6000+亿级企业家和优质企业级服务的需求，一方面助推岛内企业供应链和管理流程的转型升级，推动企业的持续发展，另一方面为优质企业级服务拓展品牌传播与获客渠道，发现并助长企业级服务领域的“独角兽”。据正和岛总裁黄丽陆介绍，亿+计划是国内企业级服务领域的创新之举，将高效链接供应端和需求端，真正实现服务的落地。

亿+计划的发起方 -- 正和岛企业服务联盟于今年6月在京成立，邀约以创新的产品和应用为企业提供服务的公司加入，致力于用高效的服务加速中国企业创新，目前已吸引300多家优质企业级服务厂商加入。

14进1的入选比率 首批入选产品皆是企业级服务领域明星

亿+计划自9月上旬开放报名通道，短短一个多月，吸引了316件优质企业级服务产品报名。为了保证入选产品的质量，企业服务联盟对报名厂商进行了实地走访，并邀请正和岛内企业家领袖、知名投资机构、媒体机构和研究机构等组成评审委员会，围绕“创新性、专业性、适用性”三要素评价体系，先后进行了三轮评审，在系统考察了产品的成熟度、市场竞争力、技术实力、服务能力及需求响应能力后，最终筛选出23件产品入驻首期亿+计划。

这些产品涵盖销售管理、人力资源管理、办公协同、差旅出行、视频通话、财税、法务、营销推广、安全服务、企业采购等多个领域，既有甲骨文、用友、金蝶、致远等老牌供应商，也有红圈营销、神州专车、北森等新型领军厂商，皆是企业级服务各细分领域的“明星”产品。

亿+计划平台正和岛APP上线 未来将线上线下齐发力

在首批入选产品授牌仪式上，正和岛总裁黄丽陆宣布亿+计划线上服务平台正式上线。该平台入驻在正和岛APP上，所有入选产品都享有独立的展示页面，可直达正和岛内企业家，而岛内企业家对企业级服务的需求，入驻产品也可第一时间捕获并响应。黄丽陆表示，未来平台将陆续上线其他功能，而正和岛也将开放更多线上媒体平台，为入驻产品打造一个实实在在的品牌传播及获客通道。

不仅如此，据联盟主席刘学臣透露，联盟还将积极参与正和岛岛邻大会、创新大集、新年家宴等大型活动以及岛邻机构活动，并对接正和岛内600多家投资机构，将亿+计划打造成一个集交易、品牌传播、投融资服务等一体的综合型服务平台。

附：

正和岛亿+计划首批入选产品/服务名单（排名不分先后）：

产品名称 厂商名称 红圈营销 和创（北京）科技股份有限公司 销售易 北京仁科互动网络技术有限公司 A8-V5协同管理软件 北京致远互联软件股份有限公司 云之家 深圳云之家网络有限公司 小鱼办公智能终端及移动视频应用 北京小鱼儿网络科技有限公司 瞩目-视频通信云服务 随锐科技股份有限公司 甲骨文财务管理平台 甲骨文（中国）软件系统有限公司 法大大电子合同 深圳法大大网络科技有限公司 尚标知识产权交易平台 上海尚标知识产权代理有限公司 GrowingIO 北京易数科技有限公司 大家社区 北京慧友云商有限公司 合合信息智能识别解决方案 上海合合信息科技发展有限公司 神州专车 神州优车（福建）信息技术有限公司 北森一体化人才管理云平台 北京北森云计算股份有限公司 差旅天下 差旅天下网络技术股份有限公司 OneAPM 北京蓝海讯通科技股份有限公司 VX-HCM 人力资本云管理系统 上海肯耐珂萨人才服务股份有限公司 蓝凌知识管理平台KMS 深圳市蓝凌软件股份有限公司 内购网 星光物语（北京）电子商务有限公司 dayHR 深圳市理才网信息技术有限公司 团建宝 北京团建宝科技有限公司 云适配（HTML5企业级移动化解决方案） 美通云动（北京）科技有限公司 Ping++ 上海简米网络科技有限公司

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