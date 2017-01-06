菲仕兰餐饮客户体验中心落户上海

上海2017年1月6日电 /美通社/ -- 荷兰最大乳品企业荷兰皇家菲仕兰今天在上海正式启用中国客户体验中心。中国上海的客户体验中心是菲仕兰继荷兰总部后设立的全球第二家客户体验中心，这一客户体验中心主要服务于大中华区的餐饮专业客户，中心的设立体现了菲仕兰对于中国餐饮业务的重视和未来发展的信心。



菲仕兰餐饮客户体验中心落户上海

新启用的客户体验中心占地200多平方米，坐落于国际化的上海万象城商圈，与上海10号地铁线无缝衔接，交通便利。中心分为四个区块：饮品区、烘焙区、研发区及展示区。在这里，技术专家和专业厨师团队会与荷兰总部的创新研发中心紧密合作，利用丰富的行业经验以及先进的设备，为现有及潜在客户提供创新的乳品专业应用方案，同时还为公司餐饮业务的市场营销、口味测试、新产品开发等提供技术支持。



菲仕兰餐饮客户体验中心落户上海

来自媒体、客户以及菲仕兰高管的50多名嘉宾参加了1月6日的开幕仪式。仪式上，专业厨师展示了黑白淡奶之于港式奶茶、菲鸟植脂末在台式奶茶的应用。另外，厨师还利用菲仕兰的淡奶油、黄油、奶酪精心制作了艾蒙塔饼干、烟熏三明治、奶酪慕斯以及可颂四种美食，惊艳了与会者的味蕾。新旺茶餐厅、米芝莲等知名餐饮品牌代表对于菲仕兰这一体验中心展现出充分的期待，表示客户体验中心的落成将有助于其提供贴近中国市场的餐饮产品及服务。



菲仕兰餐饮客户体验中心落户上海

菲鸟 (Kievit) 全球董事总经理 Steen Londal 来到上海参加开幕仪式并讲话，他表示，“中国市场是菲仕兰重要战略市场。2015年，我们与辉山乳业成立了合资企业，合作生产零反式脂肪酸的菲鸟牌植脂末，菲鸟植脂末是台式奶茶的重要原料。今天我们在上海设立全球第二个客户体验中心，就是为了贴近市场和客户，更好地服务好大中华区的餐饮客户。”

“黑白淡奶陪伴港式奶茶75年，只要提到港式奶茶就会想到黑白淡奶。”菲仕兰品牌管理（上海）有限公司副总裁彭裕强说，“在香港，黑白淡奶就是港式奶茶的代名词。在大陆地区，随着港式茶餐厅及街饮店的扩展，越来越多的消费者喜欢上港式奶茶及相关饮品，如奶盖、咖啡。黑白淡奶在中国大陆的销量近年来也是不断上升。目前，中国大陆内已成为港式奶茶消费的最大市场，今天启用的客户体验中心，将为我们研究本地消费者的口味和创新饮品提供重要平台。”