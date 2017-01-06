界面发布“2016年中国最透明慈善公益基金会排行榜”

上海真爱梦想荣登榜首

北京2017年1月6日电 /美通社/ -- 中国领先的原创新媒体集团界面发布了其第一份基金会榜单，即“2016中国最透明慈善公益基金会排行榜”。该榜单共有50家基金会入选，入榜者最高分为99分，最低门槛是82分，平均分为89分。上海真爱梦想公益基金会作为地方性公募基金会，今年名列榜首。

榜单是界面在日常的优质新闻报道之外，推出的一个以数据研究为核心的新产品。在这个资讯爆炸和过剩的年代，如何让用户接触到的信息密度和质量更高，界面发现榜单是最好的形式之一。界面榜单的制作团队包括前福布斯中文杂志的榜单团队以及专业的会计师、财经分析师的参与，以保障最终产品的公正、独立、客观。

界面以2015年年度公益支出最高的300家慈善公益基金会（最有支付能力的前300家基金会）作为候选。从基本信息披露、筹款信息披露、项目执行信息披露、财务信息披露、日常披露、披露渠道/频次等方面全面衡量一家基金会的透明度。界面从公众视角出发，不仅关注其披露内容，也关心官网网站、微博等自有平台的易用性和更新频率。

“中国最透明慈善公益基金会排行榜”旨在揭示中国慈善公益基金会的透明现状，为慈善公益基金会透明提供路径，同时为公众捐款提供参考。

名列榜首的上海真爱梦想公益基金会（以下简称真爱梦想）在透明度上表现出全面的优势。阅读界面专访文章：真爱梦想公益基金会：NGO要说清每一分钱怎么花，了解更多内容。

中国红十字基金会（以下简称红基会）和中华少年儿童慈善救助基金会（以下简称儿慈会）并列第二。红基会曾分别遭遇“郭美美事件”以及“嫣然天使基金善款去向”等质疑，它通过建立标准化管理（例如ISO质量管理等）以及参与式的透明（例如“天使之旅”志愿服务模式等），希望重建公众信心、恢复自身元气。阅读界面专访文章：中国红十字基金会秘书长孙硕鹏：执着于细节的公开透明是没有意义的，了解更多内容。

儿慈会成立于2009年，主要救助社会上无人监管抚养的孤儿（包括艾滋病致孤儿童）、流浪儿童、辍学学生、问题少年和其他有特殊困难的少年儿童。阅读界面专访文章：中华儿慈会理事长王林：流程的公开透明才是真正的透明，了解更多内容。

透明助成长。在此榜单中，50家基金会的2015年捐款收入总额为90.1亿元，较其2014年的捐款收入总额73.5亿元增长了21.6%。

公募基金会是主力。50家入选基金会中有36家为公募基金会，14家为非公募基金会。36家公募基金会的2015年捐款收入总额和用于公益支出总额分别为70.0亿元、67.2亿元，占50家入选基金会捐款收入总额和公益支出总额的77.7%、85.8%。14家非公募基金会的2015年捐款收入总额和公益支出总额分别为20.1亿元、11.1亿元，占50家基金会捐款收入总额和公益支出总额的22.3%、14.2%。由此发现，公募基金会在募捐能力和公益支出方面明显优于非公募基金会。

大学类基金会表现逊于整体水平。在榜单上排名最高的大学基金会是北京大学教育基金会和北京理工大学教育基金会（并列第26名），这和大学类基金会应有的实力不相称。我们将300家候选和50家入选中的大学类教育基金会（包括了大学基金会，1家职业技术类基金会、1家中学基金会）数据做比较可以发现：在300家候选中有51家基金会，这51家大学类教育基金会2015年的总捐款收入额和公益支出额分别为50.8亿元、33.8亿元，占前300排行榜的总捐款收入额和公益支出的19.0%、13.2%；而入榜50家中只有4家大学类基金会，捐款收入总额和公益支出总额分别为10.7亿元、4.7亿元，占前50家基金会捐款收入总额和公益支出总额的11.9%、6.0%。

界面由中国第一大报业集团上海报业，联手11家互联网、金融、传媒资本推出，是高素质人群聚集的新闻及商业社交平台。2016年7月获得昆仑信托等超3亿人民币投资，完成B轮融资。



界面2016中国最透明慈善公益基金会