Q3中国电影在线票务市场：钱宝有票排名跃升第10

2016年Q3中国电影在线票务市场 主发行、保底发行相继出现 票务平台上升新赛道

上海2016年1月9日电 /美通社/ -- 根据Analysys易观发布的《中国电影在线票务市场季度监测分析2016年第3季度》数据显示，中国电影在线票务市场2016年第3季度，中国内地电影票房收入108.6亿元人民币，环比上涨6.6%，同比去年3季度126.5亿元人民币，下滑了14.12%。3季度，钱宝有票占据中国电影在线票务市场0.34%的份额，排名跃升至第10。



中国内地票房电影规模

2016年第三季度进口片票房累计30.1亿，国产片累计76.8亿，季度占比分别为 28.2%和71.8%。与去年同期相比，国产片票房下降24.3%，进口片上涨25.2%。



中国电影在线票务市场竞争格局

2016年第3季度，中国电影在线票务市场资源进一步集中，小厂商生存局面越发严峻。头部的4大票务厂商纵向完善上下游产业链、横向拓展业务的布局更加落地，各大厂商的比拼也正式从以票补为代表的跑马圈地阶段过渡到产品及精细化分众运营、对商业本质和价值链追求以及对整个产业链条的把控。本季度中国电影在线票务市场竞争格局中，猫眼电影、娱票儿、淘票票和百度糯米分别以26.92%、17.60%、16.12%和15.80%位列中国电影在线票务市场前四位。

3季度，猫眼电影重点发力发行业务，猫眼电影专业版也推出新的功能，为业内人士升级服务；娱票儿和淘票票重点发力电影上游业务，为各自参与的电影铺平资源，娱票儿通过成立影业和发行公司，使整体架构更加清晰，未来重点出击内容制作与发行业务，并整合投资资源，挖掘产业链价值；淘票票则集中资源应对竞争激烈的重点档期，有的放矢；百度糯米影业推出“糯米电影票房”专业版，补足自身平台和行业从业者之间的相互关系，这也是继猫眼电影专业版、娱票儿票房分析、时光网专业版之后第4款以票房分析为基础功能，并主要以行业从业人员为受众的工具。

季度内，钱宝有票逐渐加大与线下实体品牌的合作，品牌传播开始发力。例如8月份与影片《夏有乔木 雅望天堂》的合作，钱宝有票与王府井集团旗下购物中心、凯德集团旗下门店以及全国布丁酒店内达成合作，在场所的收银台、电视墙、以及室内led/lcd中都有钱宝有票logo露出，对于钱宝有票来说，与商圈、酒店在宣传资源上合作，有利于钱宝有票品牌的露出与曝光，加深其品牌在年轻人群体中的印象。

值得一提的是，近年来，钱宝有票母公司钱旺集团依托于互联网经济，业务覆盖微商运营、大数据、泛娱乐、环境保护、体育赛事、人工智能、社会公益、房产置业等十多个领域，逐步构建起钱旺生态圈。今年3季度，钱旺集团推出Qbike的单车品牌，进军共享单车领域。未来Qbike的品牌推广将会建立在钱宝微商广大的用户基础上，将共享单车与后端微商平台、有票平台等进行结合，实现互联网平台与微商、有票平台的流量转化，提升用户在出行方面的便利体验。

目前，电影票务平台（此分析中仍引述为票务平台）除了横向发展娱乐业务外，均已向电影票务上下游纵向发展，影片的出品、发行业务也将成为票务平台未来综合实力重要的一环。分析统计了4家票务平台在2016年第3季度关于合作出品、发行的影片案例。

2016年第3季度由猫眼电影、微影时代、淘票票和百度糯米参与出品、发行的影片数分别为5例、19例、12例和9例。其中，微影时代共合作了19部影片，数量上领先其他三家。在与10亿级影片合作方面，微影时代、百度糯米和淘票票参与联合出品或联合发行的案例为1部，猫眼电影没有产出。值得注意的是，从数据上看，3季度与猫眼电影合作的5部影片中，猫眼电影均是扮演发行和协助推广的身份，其中5～10亿影片数量为4部，超过其他3家，这说明了猫眼电影在重点发力的发行业务取得一定成绩。

除了通过参与联合出品/发行外，本季度4大平台主要表现如下：

猫眼电 影：专业版从工具属性升级为平台属性，发行业务仍是将来重点

猫眼电影战略重组后，定位升级为互联网+电影综合平台。猫眼电影下阶段的发展方向将主要围绕消费者、影院和片方/发行方，针对出现的环节进行数据化、产品化的布局。围绕消费者展开的媒体资讯、在线选座购票服务；围绕影院的电子商务、用户运营、宣传营销服务；再到面向片方/发行方的电影宣发。

猫眼电影一直希望可以通过猫眼专业版与行业资源更紧密的结合，为未来合作创造更大的潜在可能。3季度，猫眼专业版推出3个重要功能：人工智能票房预测、票房指数、找合作平台。其中，“找合作”用来帮助影视圈信息资源对接，包括寻找投资人，招聘演员、摄影、灯光、声音相关等等各种专业人才等，可以看出猫眼在对市场和行业的需求思考一直走在行业前沿。

猫眼对专业版如此看重，我们也可以理解成与当下同行竞争均泛娱乐布局形成差异，猫眼更希望专业版可以成长为2B的综合资源平台，与2C的猫眼电影app相互辅助，等这种模式在电影业务上打磨成熟，不无可能会复制到其他泛娱乐领域。

微影时代 ：发布娱跃新品牌，向内容型泛娱乐平台转型

3季度，微影时代推出以内容为核心的新品牌“娱跃”，包含娱跃影业和娱跃发行。对企业来说，旗下业务品牌化发展，业务结构则更加清晰、健全，未来品牌积聚的效应势将对提升公司整体估值带来较大影响；另一方面，微影时代通过资本连接，已初步完成了内容制作、发行营销、票务服务、衍生品开发的完整娱乐产业链布局，并诞生了相应的品牌去运作，所以“娱跃”的发布，也意味着微影时代在现阶段的泛娱乐布局已经完善。

移动互联时代之后特征表现最明显的代表是内容时代，泛娱乐的发展也是基于内容的发展。娱跃影业覆盖的业务主要集中于电影投资、电影制作、剧集制作、IP开发等更上游的环节，这也将帮助微影真正从票务平台向内容型泛娱乐公司转型。

另外，本季度微影共参与2次保底发行，分别是3.2亿元人民币保底《致青春2》和携手世纪长龙联合出资9.2亿元人民币保底《盗墓笔记》，2部影片最终票房成绩为3.38亿元人民币和10.04亿元人民币，虽然都过保底线，但是没有拉开较大优势，基本达标。

淘票 票：发力重点档期，泛娱乐延伸至体育板块

3季度，淘票票的重心在于内容制作及发行业务，并集中资源发力暑期档和中秋档。此外，淘票票将电影票务拓展至演出、体育等娱乐业务。

1.发力重点档期，淘票票与档期内的多数影片都进行了票务以及发行、联合发行等多方面的合作，其中淘票票在暑期档联合发行的《寒战2》、《绝地逃亡》都在暑期档取得了不错的票房成绩；中秋档合作的《追凶者也》与《七月与安生》是同档期内的票房冠军。

2.淘票票在2季度与大麦网达成战略合作后，业务范畴由电影行业扩展至演出行业，3季度，淘票票继续在泛娱乐行业进行更广泛的尝试，与阿里体育展开深度合作，将业务拓展至体育票务领域，9月份在淘票票上已经可以购买WESG中国区决赛门票。

百度 糯米：“饭圈”深挖粉丝经济，专业版补足平台和从业者相互关系

3季度，百度糯米在平台矩阵战略基础上，打造电影+演出粉丝圈平台，进一步继续完善粉丝经济。7月，百度糯米电影上线“饭圈”频道，打通粉丝从追星到消费的过程，“饭圈”功能可以让用户自主加入当季热映电影的圈子、偶像明星圈子以及演出圈子，与同好讨论剧情、演员以及电影、演出制作宣传中的八卦趣事。“饭圈”的上线，体现百度糯米对粉丝经济的深度布局，为粉丝和明星之间搭建良性通道，使粉丝自发性产出经济价值，另外，可以借助此通道，以提高粉丝粘性。

8月，百度糯米影业正式推出“糯米电影票房”专业版，专业版主要可以为电影从业人员提供票房预测及分析服务以及从电影前期调研到上映期间的宣发战略提供大数据支持。

百度糯米试水专业版的优势在于百度糯米拥有百度搜索、百度贴吧、百度地图、爱奇艺等多个亿级用户入口，并与全国一定规模的影院达成深度合作，在观影人群画像等大数据技术上具有优势。“糯米电影票房”专业版的推出补足了平台和从业者之间的相互关系，但是目前业内也已经出现多款同类型产品，所以目前来看，专业版的推出属于跟随策略有较大可能性。