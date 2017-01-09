万达IMAX第200幕海口揭启 十年合作步入新篇章

北京2017年1月9日电 /美通社/ -- 1月7日，万达电影院线股份有限公司（以下简称“万达院线”，002739.SZ）与IMAX中国（港交所：1970）携手在海口万达影城秀英万达广场店举行万达IMAX合作十周年暨万达IMAX 200幕启幕庆典。万达电影院线股份有限公司常务副总裁阙文雄先生、IMAX大中华区首席营销官周美惠女士出席活动，与来自海口乃至全国各地的业界人士、媒体及万达IMAX粉丝一起见证了这一具有重大意义的时刻，正式开启万达IMAX十年合作的崭新篇章。截至1月7日，IMAX在中国大陆地区的影院数量已经达到397家。其中，万达IMAX影院占比超过50%，200家万达IMAX影城分布在全国128个城市，影院网络还在不断扩展中。

十年合作深度参与行业升级万达IMAX携手颠覆观影体验

2007年5月，首家万达IMAX影城在东莞华南Mall落成，正式拉开万达IMAX影院在全国拓展的序幕。2011年，万达院线与IMAX签署协议结为”紧密战略合作伙伴关系“宣布三年内合作建设至少75家IMAX影厅。此后十年间，万达院线与IMAX合作不断升级，已成为IMAX在全球范围内最大的合作伙伴。在万达与IMAX合作逐步深入的同时，中国电影行业也经历了井喷式发展的黄金十年。从2010年《阿凡达》开启工业视效及3D技术时代开始，万达打造的高端商业影院与IMAX所代表的极致观影体验相结合颠覆了无数观众对电影院的传统想象，让电影回归梦想和体验的实质。

对于万达IMAX合作十周年及万达IMAX200幕的落成，“从第一幕到第一百幕，我们用了七年的时间；而从100幕到200幕，我们只用了两年的时间。”万达电影院线股份有限公司常务副总裁阙文雄先生表示：“未来，万达院线将继续秉承‘一切以观众的观影价值和观影体验为核心’的理念，为观众带去更多的黑科技和新玩法，成为全球影迷首选的观影服务品牌！”

IMAX大中华区首席营销官周美惠女士也在发言中表示：“过去十年承载着万达院线与IMAX两个品牌共同成长的轨迹，我们荣幸地参与了中国电影过去十年的日新月异。比不断增长的影院数字更重要的是，从最北端的黑龙江齐齐哈尔到最南端的海南三亚，每天都有无数观众走进万达IMAX影院，开启属于他们的极致电影之旅。我们期待着与万达院线和所有影迷携手跨越下一个十年。”

《侠盗一号》震撼上映 2017迎电影“大年”

2016年全年，共有37部中外IMAX大片在国内上映，其中华语片数量更是创纪录地达到11部。随着《星球大战外传:侠盗一号》重磅开年，2017年将是令众多万达和IMAX粉丝雀跃的电影大年。

从IMAX目前公布的全球片单来看，周星驰和徐克导演联手打造的《西游伏妖篇》将于大年初一以IMAX 3D格式重磅贺岁。《速度与激情8》、《变形金刚5》、《银河护卫队2》、《敦刻尔克》、《正义联盟》等备受关注的名导大制作和超级IP都有望在今年陆续亮相中国IMAX银幕。面对好戏连台的IMAX优质片源，万达与IMAX十年合作铺设的强大影院网络已经为下一个十年的到来做好充分准备。

关于万达院线

截至2016年11月30日，万达院线覆盖国内超过110个城市以及澳大利亚、新西兰的主要城市，拥有已开业影院376家，银幕总数3319块；2015年万达院线年度总票房约63亿元，约占国内14%的票房份额，连续七年稳居中国第一。

万达院线立足于“一切以观众的观影价值和观影体验为核心“的经营理念，多年来坚持高标准的设计建造理念、高配置的电影放映技术、高品质的标准化服务，为超过7000万的“万影迷”打造理想的观影场景。2015年，万达院线正式发布”会员+“战略，打造全球领先的电影生活生态圈，标志着万达院线全面启动由一个连锁电影放映终端向科技型、平台型、生态型公司的跨越转型。

如需更多讯息，请登录www.wandacinemas.com

关于IMAX China

IMAX China是IMAX Corporation根据开曼群岛法律注册成立的子公司，IMAX Corporation成立IMAX China的目的在于监管IMAX在大中华区不断增长的业务。IMAX China在香港联合交易所主板上市，股票代码为“HK.1970.”

关于IMAX Corporation

IMAX是创新的娱乐技术提供商，结合专有的软件，体系结构和设备，创造出一种从未体验过的身临其境般的体验，让观众感觉置身于电影之中。顶级制片人和电影公司都利用IMAX影院以特别的方式与观众联系起来。IMAX网络成为世界各地的主要电影最重要电影发行平台。

IMAX的总部设在纽约、多伦多和洛杉矶，在伦敦、东京、上海和北京设有办公室。截至2016年9月30日，IMAX在全球74个国家共有1145家IMAX影院（1037家商业多厅式影院，16家商业影院与92家科教场馆影院）。 2015年10月8日，IMAX Corporation的子公司IMAX China在香港联合证券交易所正式上市，交易代码为：“HK.1970.”

IMAX®, IMAX® 3D, IMAX DMR®, Experience It In IMAX®, An IMAX 3D Experience®， The IMAX Experience®，以及IMAX nXos®都是IMAX Corporation的注册商标。关于公司的更多信息可登录www.imax.cn 查询。您也可以通过新浪微博（weibo.com/imax）、微信（ID：IMAXCN）查询。