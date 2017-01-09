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Maxent猛犸反欺诈：运用人工智能打造多层级业务安全架构

2017年01月09日 11:49 编辑： 经理人网编辑
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上海2017年1月9日电 /美通社/ -- Maxent猛犸反欺诈CEO张克在1月6日在沪举行的金融科技峰会发表演讲，与业内精英共同分享人工智能反欺诈建设多层级的智能化业务安全架构思路。

Maxent猛犸反欺诈CEO张克：人工智能打造多层级业务安全架构
Maxent猛犸反欺诈CEO张克：人工智能打造多层级业务安全架构

张克表示，人工智能反欺诈解决方案助力欺诈风险管理的关键点，不仅来源于企业面临风险问题的复杂性与多样性，更来自于快速变化的业务模式和欺诈手段。目前的普遍解决方案依赖于粗放型的外部数据与既有规则，而人工智能反欺诈能够综合业界与学术界的多方资源，提供更完备领先的科技，全面助力企业提升自身的反欺诈识别能力。

会后，猛犸反欺诈CEO张克接受了第一财经采访。当记者问到对金融科技发展趋势的看法，张克表示：金融技术出现快速发展的态势，一是受到增量需求的刺激：市场上产生了过去不存在的新业务场景与需求，例如传统金融正向互联网金融转型；二是满足存量需求的方式出现了变化：即过去未能满足的业务需求，现在有新方法能够满足，例如移动端产生的交互越来越多，新的交易方式层出不穷。新的业务形态必然带来新的风险暴露点，金融业的蓬勃发展带动科技发挥作用，提供更新更高效的技术手段，为企业提供优质解决方案。

猛犸反欺诈CEO张克说：政府对金融科技发展的开放态度，是金融科技迅猛发展的另一个非常重要的因素。政府规范对风险管理提出明确标准化的要求，充分激励企业选用更优质的技术提升自身的风控能力；同时，让越来越多的先进技术企业加入到搭建安全业务生态圈的力量中来。

1月6日在沪举行的中国金融科技创新应用高峰论坛暨颁奖盛典，Maxent猛犸反欺诈应邀出席，并荣获金融科技反欺诈创新企业奖项。

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