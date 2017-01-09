柔宇为CES 2017奉上了一场柔性电子盛宴

拉斯维加斯2017年1月9日电 /美通社/ -- 美国拉斯维加斯时间2017年1月5日，2017年国际消费电子展（CES 2017）在拉斯维加斯国际会展中心隆重拉开帷幕。除三大核心技术齐亮相CES外，柔宇还面向业界发布了多款新品，包括柔宇首款可卷曲穿戴手机原型FlexPhone™及升级版的便携式柔性PC原型等。



柔宇CES正式参展

拉斯维加斯国际会展中心的南2馆26002号的柔宇展区人潮涌动，前来体验柔宇产品的嘉宾络绎不绝，他们在对柔宇产品表现出莫大兴趣的同时也惊叹于柔性电子技术在众多电子产品上的奇妙应用。

柔宇董事长兼CEO刘自鸿和首席创意总监、国际巨星Akon一同到临现场，为参展嘉宾解说柔宇融合了“科学与艺术”的三大核心技术以及一众柔性电子产品。

FlexPhone™

在全球瞩目的2017年国际消费电子展（CES 2017）开展前一天，柔宇在拉斯维加斯Mandalay Bay举行了媒体见面会。见面会上，柔宇面向业界发布柔宇首款可卷曲穿戴手机原型FlexPhone™。

此次发布的FlexPhone™是柔宇首款可搭载柔宇科技柔性显示屏和柔性传感器的柔性可卷曲穿戴手机原型，可缠绕在手腕上随身佩戴，也可以拉直成传统手机，目的是希望部分解决“大屏与便携”的矛盾，让手机进入可穿戴时代。柔宇科技创始人刘自鸿在谈到这款产品设计时说到：“FlexPhone™是集科学与艺术于一体的时尚设计，希望它能带来全新的用户体验，引领新的科技潮流。”FlexPhone™已获得由CTA（美国消费技术协会，CES的所有方及主办方）评选的国际级创新技术奖项 -- CES 2017创新大奖（CES 2017 Innovation AwardsHONOREE）。

3D头戴影院Royole Moon

3D头戴影院Royole Moon，凭借出色的工业设计与工程技术荣获CES 2017“无线头戴设备”和“游戏设备”两项创新大奖。Moon采用全球首创可折叠设计，将800寸弧形巨幕观感与殿堂级降噪耳机高度融合，结合柔性电子控制的新型操作系统Moon OS，让随时随地私享3D巨幕电影成为可能。

了解RoyoleMoon的更多信息请访问：http://www.royole.com/moon

柔性电子系列产品

柔性电子系列产品，基于柔宇三大核心技术，涵盖了汽车电子、消费电子、运动时尚及智能家居等多个领域。柔性电子所具有的全透明、柔韧性极高、低成本等特性，为下游厂商在智能电子领域提供了更具创新性的解决方案，能根据厂商的需求来实现更多个性化功能。

柔性电子新型汽车中控

应用柔宇独创的柔性电子技术制造的弧形汽车中控，新型曲面设计完美贴合汽车内部复杂空间，整块中控区域没有任何多余的物理按键，集显示、按键等交互设计于一体。整体厚度仅为30mm的中控操作区，极大减少了中控的体积，降低了中控对汽车空间的占用。柔性电子汽车中控的诞生将为汽车的工业设计、结构设计、人车互动带来无限应用空间。

详细了解柔性电子汽车中控请访问：http://www.royole.com/fs-fd-in-vehicle-solutions

新型柔性PC

和去年相比，本次柔宇发布的柔性PC更加小巧便携时尚。利用柔性电子可自由弯折卷曲的特性，柔宇设计出新型柔性PC，搭载柔软轻巧、仅重几克的柔性超薄透明键盘。小巧的体积和一键自动收卷的特性，让柔性PC如钢笔一般易随身携带。灵敏的柔性电子键盘，迅速准确响应每一次输入，解决了电脑键盘输入高效但不够便携的痛点。

详细了解柔性PC请访问：http://www.royole.com/auto-retracting-transparent-keyboard

柔性智能背包

柔宇智能骑行背包荣获CES 2017创新大奖，将能够实现触控探测识别的透明柔性传感器无缝贴合于背包材质中，精确快速分辨用户操控动作指令。在日常骑行等户外运动中，简单操控就可及时提醒附近行人及机动车辆。

了解更多信息请访问：http://www.royole.com/smart-backpack

柔性智能台灯

柔宇将独创的柔性电子和传统的台灯糅合在一起，打造出一款简洁时尚却蕴藏强大科技的新型台灯。灯柱巧妙地衔接了如水晶般清澈的全透明柔性电子，可以通过单指滑动透明区域调节灯光的颜色，双指滑动调整灯光的色温。轻巧柔和的触控传感取代了传统生硬的机械开关，这为灯具行业提供了全新设计灵感，为消费者带来无与伦比的新体验。此外台灯是可以旋转的，台灯上下角度旋转为0-135度。

了解更多信息请访问：http://www.royole.com/smart-sensor-desk-lamp

柔性智能水杯

传统透明水杯的特点是如实地反映容器内物体的原有颜色，而柔宇打造的柔性电子水杯却能从底部泛起炫彩的光芒，让杯中之物若生命般雀跃灵动。用户可随心选择偏爱的水杯色调与亮度。当用户握持水杯时，其四周的柔性电子会感知手指的触碰，同时规律地改变自身的光晕；上下滑动可调节杯子的灯光明暗，一切绚烂皆在举手之间。

了解更多信息请访问：http://www.royole.com/colorful-drinking-glass

柔性智能电话

柔宇以其柔性电子的创新设计，决心颠覆智能终端的现有形态。柔宇将柔性电子应用于传统的电话领域，创造出令人耳目一新的透明曲面电话。机身隐含着全透明的柔性电子传感器，通过轻松的滑动和点击操作便可实现通话功能。利用数字按键输入电话号码，便可自动拨出；向上滑动，接听来电；向下滑动，挂断通话。透明的PC材质结合金属材质的点缀，握在手中通话，酷炫感十足；精美造型与科技感的结合，完美诠释了“现代艺术品”的概念。

了解更多信息请访问：http://www.royole.com/translucent-cordless-phone

柔性智能开关

柔宇科技利用独家的全透明柔性电子，匠心独具地打造了一款具有多点触控功能的透明曲面开关。曲面设计打破了一贯以来人们对于开关的想象，摒弃规则的棱角平面而采用透明的弧面作为触控区域，雕塑般造型与简练线条相得益彰。透明曲面开关同样采用了多点触控和简易手势实现操作。触控点数量对应亮灯数量，如单指触摸开关，照明灯亮起一盏；三指触摸，照明灯亮起三盏；五指触摸开关，照明灯亮起五盏。双指扩大、缩小实现明暗调节，直观、自如地操控家中灯盏。

了解更多信息请访问：http://www.royole.com/intelligent-home-lighting-switch