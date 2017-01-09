展讯通信荣获2016年度国家科学技术进步奖特等奖

北京2017年1月9日电 /美通社/ -- 在1月9日上午举行的国家科学技术奖励大会上，由中国移动通信集团公司、工业和信息化部电信研究院、电信科学技术研究院、展讯通信等单位共同承担的“第四代移动通信系统 (TD-LTE) 关键技术与应用”项目荣获2016年度国家科学技术进步奖特等奖。我国移动通信产业再次登上科技创新的高峰。

移动通信是国家关键基础设施，是全球科技创新和国家竞争力的战略必争高地。“第四代移动通信系统的关键技术与应用”项目是以 TD-LTE 技术为核心，重点克服了技术、产业、组网、测试、组织机制五大挑战，突破重大核心技术，提出并主导 TD-LTE 国际标准，完成全产业链的群体突破，并在全球广泛应用，实现了我国通信技术从2G、3G 时代追赶国际先进，到4G 时代并驾齐驱的历史转折。



展讯通信荣获2016年度国家科学技术进步奖特等奖

作为“第四代移动通信系统的关键技术与应用”的项目承担单位之一，展讯主要从事终端芯片的关键技术研发和产品实现，公司自 TD-LTE 标准制定之初就积极参与各项重要研发工作，攻克了在16/28nm 纳米先进工艺、数模混合设计实现、LTE 通信链路设计、LTE 关键算法设计及硬件实现、高速硬件加速器设计、低功耗设计、多模协议栈设计实现等方面的众多技术难点，有效解决了 TD-LTE 商用对于多模通讯芯片所要求的高集成度，低成本和低功耗的重大问题。

同时，展讯加速了 TD-LTE 产业商用化快速发展的进程，率先发布了28纳米四核五模芯片平台 SC9830/9832以及16纳米8核64位芯片平台 SC9860。2016年展讯 LTE 芯片销售量超过1亿套。其中展讯 SC9830/9832被三星、华为、中兴、联想、酷派、Micromax、Lava、ADVAN 等国内外终端品牌，以及中国移动、印度 Reliance 等众多国际运营商采用，产品覆盖中国、印度、东南亚、欧洲、北非、南美等20多个国家及地区。同时，展讯中高端 LTE 芯片 SC9860也将实现在信息安全及国产金融领域一系列的创新应用。

展讯董事长兼 CEO 李力游博士表示：“展讯自成立以来，始终致力于技术的创新与发展。 2G、3G 时代，展讯凭借 GSM/GPRS 及 TD-SCDMA 核心技术先后荣获国家科学技术进步奖一等奖，并凭借无线通信终端核心芯片关键技术及产业化平台荣获二等奖。进入4G 时代，TD-LTE 项目被授予特等奖，这是对展讯自主创新的最大肯定。展讯也将不负众望，继续着力于5G 关键技术的创新突破，打造成为世界一流的芯片设计企业，推动我国通信产业的发展。”