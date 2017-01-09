汪鑫、郑思维现身助阵动享“琅琊榜”羽毛球全国总决赛

杭州2017年1月9日电 /美通社/ -- 2017年1月8日，动享2016年度“琅琊榜”羽毛球精英赛在杭州圆满落幕，本届大赛由杭州动享互联网技术有限公司主办，是国内民间羽毛球界的高水平赛事，也是国内首届融入智慧体育竞技的科技型赛事。上百名羽球精英齐聚动享运动中心杭州银江下城馆，上演了一场巅峰之战，更有世界冠军郑思维、外战女皇汪鑫等人作为特邀嘉宾现身现场，助力本届动享“琅琊榜”总决赛。

高手齐聚 挥拍见真招

动享“琅琊榜”打破专业与业余选手间的壁垒，汇集各省队的一众专业羽毛球高手，也召集了众多业余界羽毛球精英。史龙飞、徐琳汉、蔡瑞卿、宋子伟、王斯杰、郭澄、戚双双、甘兆龙、饶宇强、李锐等一众获得过世界青年羽毛球锦标赛或全国性羽毛球冠军的羽球名将的加入，为“琅琊榜”激烈的战况弥漫上一层更浓重的硝烟味。最终上海队史龙飞/徐琳汉一路过关斩将，冠军争夺战中力克广州队高天宇/甘兆龙，拿下动享2016年度“琅琊榜”全国总决赛冠军，高天宇/甘兆龙获得亚军，南京队蔡瑞卿/宋子伟取得季军。城市团体冠军战中，上海队强势问鼎总冠军，广州队、杭州队分获亚军、季军。

世界冠军现身 掀起新高潮

比赛至最高潮，尤伯杯冠军成员汪鑫、世界羽联超级系列赛总决赛混双冠军/现混双世界排名第一的羽坛新秀郑思维、“羽林争霸”红牛城市赛总决赛冠军队成员王辉，与本届“琅琊榜”总决赛双打冠军在比赛结束后为全场观众带来了一场极精彩的明星表演赛，不断引来场下观众的鼓掌欢呼，将“琅琊榜”总决赛现场气氛推向更高潮。

下午郑思维与汪鑫出现在总决赛现场就引起不小的轰动。谈起对动享“琅琊榜”赛事的看法，两人觉得“琅琊榜”在保持赛事的高水平基础上，也为专业选手与业余选手提供了一个很好的羽毛球同场竞技平台，不仅有利于两者在球技上互相交流探讨，更大意义上，可以通过“专业带业余”的方式，更好地推动羽毛球运动在全国范围内的普及。

智慧竞技 科技新助力

场上运动员使出十八般武艺，对战得酣畅淋漓，每场精彩绝伦的比赛都由动享技术后台统一进行大数据采集，对使用者挥拍轨迹、速度、力量进行捕捉，并进行细微动作数据化、图形化，而后对运动轨迹进行量化输出，在现场LED电子大屏幕上滚动呈现。最终，来自巴基斯坦的外籍队员MUHAMMAD KASHIF SAIF获得了技巧榜综合冠军！

值得一提的是，在本届赛事现场，动享全程采用智能化分数播报系统，用数码产品代替纸质分数记录表，每一片场地比分均在动享网APP上实时更新，最大程度上简化了赛事流程。为了与场外观众共享本届“琅琊榜”大赛的饕餮盛宴，决赛现场多机位录播，掌播、新浪、优酷、虎牙、章鱼、全民、斗鱼等众多平台同时直播，并配备专业赛事解说员实时播报最新战况，吸引近二十万场外观众在线观看。

动享网打造“琅琊榜”的初衷，就是希望从落地式赛事活动层面入手，提供专业、平等的赛事平台，增强群众对大型赛事的主动参与性。动享2016年度“琅琊榜”总决赛至此画上了一个圆满的句号，期待下届动享“琅琊榜”羽毛球精英赛事带来更多惊喜！