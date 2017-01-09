霍尼韦尔升级版中文网站正式上线 民用产品限时特惠

新版官网便于移动终端浏览、本地服务器网页响应速度更快、更丰富的民用产品信息

上海2017年1月9日电 /美通社/ -- 霍尼韦尔（纽约证交所代码：HON）今日宣布其全新升级版中文官方网站 www.honeywell.com.cn 正式上线。

访问者可以从各类设备或不同浏览器访问该网站，能直观地了解霍尼韦尔的最新技术和解决方案，快速从首页找到相关产品和服务、招聘信息、国家或地区的站点，以及民用产品的介绍和购买链接。网站新闻中心发布了公司近期的新闻稿、媒体报道、季度亮点以及其它重要公告。网站的站内搜索功能也进行了升级，访问者可以更快速精准地搜索到相关信息。此外，网站每个页面都添加社交媒体按钮，便于访问者通过社交平台分享互动。

霍尼韦尔积极倡导“霍尼韦尔用户体验”的理念，力求最大程度地了解客户、安装和维护维修人员、渠道合作伙伴和员工们的需求和喜好，设计出直观、简洁易用、有差异性的增值产品和服务。此次中文网站的升级也是霍尼韦尔秉承提升用户体验的具体体现。

霍尼韦尔亚洲高增长地区企业传播副总裁卢荣女士表示：“今天，信息的获取必须唾手可得，网页的速度至关重要，霍尼韦尔也是目前为数不多的在中国设置网站本地服务器的跨国公司之一。我们还选用了Sitecore2.0开发平台，兼容各种移动终端、浏览器和第三方社交应用，在确保网站及信息安全的同时，极大方便了使用者。此外，平台扩展性强，为业务发展留足了想象空间。接下来，我们将进一步历练内功，在精准可信的前提下，提高网站内容的愉悦性，逐步增加服务功能，更好地满足各方的需求。”

为庆祝升级版网站正式上线，霍尼韦尔推出限时民用产品特惠活动，特惠产品包括净水、家用气体探测器、室内空气检测器以及环保型汽车制冷剂等。特惠活动时间为：2017年1月9日至2017年1月20日。详情查看www.honeywell.com.cn。

关于霍尼韦尔

霍尼韦尔 (www.honeywell.com)是一家《财富》100强之一的多元化、高科技的先进制造企业，在全球，其业务涉及航空产品和服务，楼宇、家庭和工业控制技术，涡轮增压器以及特性材料。霍尼韦尔在华的历史可以追溯到1935年。当时，霍尼韦尔在上海开设了第一个经销机构。目前，霍尼韦尔各大业务集团均已落户中国，旗下所辖的所有业务部门的亚太总部也都已迁至中国，并在中国的20多个城市设有多家分公司和合资企业。霍尼韦尔在中国的员工人数现约12,000名。欲了解更多公司信息，请访问霍尼韦尔中国网站www.honeywell.com.cn, 或关注霍尼韦尔官方微博和官方微信。