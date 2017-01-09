第六届“金鹏奖”中国原创游戏评选大赛颁奖典礼1.10北京开幕

南京2017年1月9日电 /美通社/ -- 2017年1月10日下午1点，由炫彩互动和环球网联合主办的第六届“金鹏奖”中国原创游戏评选大赛颁奖典礼将在北京国家会议中心A1宴会厅举行，来自行业各界500多名的嘉宾、媒体将齐聚一堂，一同见证2016年度中国优秀原创游戏盛会，并对未来行业发展趋势与合作机遇展开讨论。



第六届金鹏奖颁奖盛典

金鹏奖在行业深耕多年，始终坚持以“中国”“原创”为核心准则和价值观，为中国原创游戏发声。本届金鹏奖设立综合大奖、网络游戏、单机游戏、TV游戏、H5游戏、教育游戏、手游厂商和渠道等大奖，并紧随行业潮流，首设VR/AR类、第三方服务类奖项，奖项数量和规模均超越往届。本届金鹏奖共有300多款游戏报名参与评选，经过金鹏奖组委会专家的严格评议，最终获奖名单已产生并将在1月10日的金鹏奖颁奖典礼上揭晓。

本届金鹏奖邀请了行业众多重磅嘉宾助阵，触控科技、创酷互动、蓝港互动、英雄互娱、中手游、卓盟、谷得游戏、盖娅互娱、乐元素、天象互动等国内知名厂商高层将出席颁奖典礼。炫彩互动 CEO 张鹏、UCCVR CEO 符国新、爱奇艺副总裁王世颖将在现场发表主题演讲。颁奖仪式后设有媒体专访环节，Gamelook、上方网、游戏陀螺、互联网周刊、中华网等资深媒体将出席与行业大佬对话，以更为深层的角度展现中国原创游戏行业的面貌。

2017年1月10日，第六届金鹏奖颁奖盛典蓄势待发，现场颁奖流程及历届金鹏奖盛况回顾，可登陆金鹏奖官网 jpj.play.cn 查看。金鹏奖与游戏行业相伴六载，不忘初心，未来还将风雨同行，为中国原创游戏崛起的理想而不懈努力。