第十三届中国营销领袖年会暨科特勒标杆营销大奖颁奖礼在京举办

“进化：营销中的变与不变”

北京2017年1月11日电 /美通社/ -- 1月9日，主题为“进化：营销中的变与不变”的第十三届中国营销领袖年会暨科特勒“标杆”营销大奖颁奖礼，在北京海淀区北大博雅国际酒店圆满落幕。本次活动是由《新营销》携手科特勒咨询集团主办的年度营销盛会，多位顶尖营销人、众多营销界优秀人士以及《新营销》杂志合作伙伴等500多人出席，大家在这个寒冬之日齐聚一堂，共话营销进化中的变与不变之道。

大会由东方船（中国）传播机构CEO王郁斌担任主持嘉宾，作为资深营销广告专家，王郁斌妙语连篇、金句不断，引得现场氛围渐入佳境。

在风云万变的营销世界里，“进化”是赋予营销以活力的恒久命题。自4P理论提出，关于营销理论的探索已经走过50余年，随着技术以爆炸的速度迭代更新，营销的智慧也在不断进化。在主题演讲中，多位营销高手现身说法，围绕营销中的变与不变，分享了营销的进化之道，在现场掀起一场思想风暴。

中央电视台广告经营管理中心市场部副主任佘贤君认为，营销就是促进货币的流动，而营销行动就是说服消费者购买的过程。把握消费者的内在需求，探析营销背后的心理驱动，才能实现高效的营销。

前三星电子副总裁、新龙脉控股集团董事长曲敬东更看重创办者的产品思维，他提到营销手段将随时代和消费需求的改变而改变，而满足客户需求的营销本质始终不变。太阳雨集团总裁陈荣华强调了提炼新的概念也应当作为营销者的追求之一，以带来更加有温度的营销。

施华洛世奇大中华区业务发展总监林庭荫，围绕营销中的变与不变，认为只有明确了营销中的不变，才能知晓怎样的变化可以更好地迎合消费者。

蒙牛集团数字化营销总经理郭锐认为，在互联网平台已经深度进化的时代，企业的痛点就在于打通平台间的联系，实现从内容到销售的变现。

阿里妈妈市场公关部市场总监张成成，认为当下的营销市场面临着用户、流量、场景三大变局，基于用户行为与社交媒体进行的全域覆盖的多场景营销，是营销的趋势所在。

NPLUS CEO韩笑以品牌主的视角，认为在营销中，品牌主应有清晰的品牌主张，开放性的品牌态度，不断丰富和完善的品牌理念，才能实现用户价值的不断回归。

数字时代，趋势先行，聚焦营销的进化，可以精准把握创新机遇，在风云万象的市场格局中寻找最具商业价值的营销模式。大会进行了圆桌对话环节，各领域营销高手现场过招。

以“营销透视：视频营销进化论”为主题的对话中，美素佳儿市场总监薛洁，腾讯视频商业总监孔育昭，金属标数字营销大赛联合创办人方立军等三位嘉宾以视频营销为话题展开探讨，三人认为，在平台与用户的视频营销合作中，进行IP的深度捆绑，提升基于高曝光量的精准度，才能突破“量级竞争”的障碍，而内容营销作为精准的优势营销手段，同时拥有平台影响力与人群触达力，实现高效营销。

以“数字时代洞察：战略营销进化论“为主题的圆桌对话中，欧盟商会营销和传播委员会主席王丽丽，龙腾出行董事、副总裁、CMO姚克诚，Xbed互联网酒店创始人李春田，乐刻运动首席品牌官廖雅君，传播管家创始人李云龙等五位嘉宾共话数字时代的营销智慧，在对话中五人提到，营销工具和营销理论都在不断变化，但始终针对用户需求而演进，这也正是所谓营销的“进化”。细分市场的重要性始终不变，随着营销工具的不断优化，原点的思维就更具备决定性的地位。退回原点，携带更好的工具重新出发，是营销人应有的思维方式。

激动人心的科特勒白皮书项目也在大会现场正式启动，科特勒新书在现场隆重揭幕并进行了火热现场发售。

随着第十三届中国营销领袖年会圆满落幕，相信在场者都对营销有了全新的领会和认知。十分感谢各界营销精锐人士的现场分享，感谢各界营销伙伴的鼎力合作。今后《新营销》将携手科特勒，继续稳固自身营销领域先行者的地位，不断践行数字时代的营销新探索。

《新营销》旨在求索中国市场的解决之道，是整合业界优秀资源，团聚传媒新锐力量，以营销为中心的商业杂志，也是营销人的首选杂志。

科特勒咨询集团 (KMG) 由现代营销之父菲利普科特勒博士和米尔顿科特勒博士于1981年在美国华盛顿创立，是专注于营销战略的全球顶尖咨询公司之一，也是《新营销》杂志的强大支持者和首席合作伙伴。

本次大会由《新营销》携手科特勒共同主办。大会协办方是国内首家专注于企业品牌传播的管理平台 -- 传播管家，传播管家以“让创业者的传播更简单”为宗旨，鼎力协助本次大会的举办。基于自主研发的营销云产品服务提供商塞诺贝斯，为大会提供了智能的场景级解决方案，为本次活动的圆满落幕提供了高效的技术支持。