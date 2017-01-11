驴妈妈携手歌诗达邮轮打造“海上团圆年”

“海上过大年”引潮流

上海2017年1月11日电 /美通社/ -- 随着鸡年春节的临近，旅游市场日益火爆。作为新兴旅游形式，春节邮轮游预订人气爆棚，其中日韩线路最受欢迎。数据显示，2017年春节驴妈妈平台邮轮预订人次是去年同期的2.7倍，“海上过大年”引潮流。

今年春节，驴妈妈携手歌诗达邮轮推出春节主题邮轮产品，邀请游客与家人过一个“海上团圆年”。该春节主题邮轮产品歌诗达“赛琳娜号”1月31日（正月初四）从上海上台出发，途径冲绳-鹿儿岛，最后回到上海，历时6天5晚。在船上，驴妈妈将举办“金鸡报晓五福临门”主题活动，游客可尽情参与到写福字、捏福人、砸福蛋、拍福照、秀福利等精彩环节中，一起沉浸在春节的喜悦之中，更有机会赢取精美礼品和驴妈妈新春福袋。

“‘赛琳娜号’邮轮上既有年味十足的春节活动，又能体验意大利的美食、文化、艺术和风俗，还能尽情‘买买买’，完全满足我和家人的旅行需求。我已经预订了1月31日出发的歌诗达邮轮，将和家人一起度过一个与众不同的春节。”市民王小姐表示。

“赛琳娜号”是歌诗达旗下独具古罗马装修风格的豪华邮轮，船上提供24小时免费餐饮，有4个免费餐厅、1个海上捞火锅餐厅、日本料理餐厅和私人定制的主厨晚宴，以及12间风格各异的酒吧。游客可以约上家人朋友尽情嗨歌，或者品尝红酒静静听一曲古典音乐，在光影交错间度过美好的海上之旅。

此外，驴妈妈还为游客“海上过大年”提供了更多的选择。如驴妈妈1月27日（除夕）出发的“皇家加勒比-海洋量子号”上海-长崎-上海 5天4晚游，也将在船上举办丰富多彩的活动，让游客在海上度过一个年味十足的春节。

驴妈妈出境负责人表示，春节期间邮轮产品价格较平时上涨幅度大，甚至有的线路涨价超过五成。大家不妨错开春节高峰，节后几天再出游，价格实惠又不失年味。如2月11日（元宵节）驴妈妈包船的“公主邮轮-蓝宝石公主号”上海-济州-釜山-福冈-上海5晚6天游，仅需2999元就可以和家人在海上共同度过元宵节、情人节，别有一番风味。