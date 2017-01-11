票务平台全面开花 钱宝有票首次进入十强

上海2017年1月11日电 /美通社/ -- 根据易观发布的《中国电影在线票务市场季度监测报告2016年第3季度》数据显示，中国电影在线票务市场2016年第3季度，内地电影票房收入108.6亿元人民币，环比上涨6.6%。中国电影在线票务市场顺势而上，以强大市场潜力推动票务平台上升到新赛道，其中，钱宝有票市场占有率排名首次进入领域十强。

数据显示，2014年第3季度至2016年第3季度间，中国内地电影票房收入规模稳中有升，其中，2016年第3季度进口片票房累计30.1亿，国产片累计76.8亿，季度占比分别为28.2%和71.8，同比国产片票房下降24.3%，进口片上涨25.2%，内容上更加“国际化”。



中国电影在线票务市场竞争格局

同期，在中国电影在线票务市场竞争格局中，众多票务平台全面开花，猫眼电影以26.92%的占有率位居榜首，娱票儿、淘票票、百度糯米等平台则以17.60%、16.12%和15.80%紧随其后，分别位居榜单第二至四名。值得一提的是，在这份榜单中，钱宝有票以其良好的商业模式和其主站“钱宝微商”提供的流量支持，超过抠电影、网票网等老牌票务网站，以0.33%市场份额上升至榜单第十位，这是钱宝有票首次进入榜单前十，也印证了钱宝有票强大的发展潜力。

2016年第3季度，钱宝有票聚焦品牌，加大线上、线下传播渠道和力度。尤其在与线下实体品牌的合作中，先后与王府井集团旗下购物中心、凯德集团旗下门店以及全国布丁酒店内达成合作，线下场所中的收银台、电视墙、室内LED/LCD都有钱宝有票LOGO露出，相对而言，与商超及酒店的合作，能够让钱宝有票品牌在线下场景的受众人群中多频次露出与曝光，加深品牌在年轻人群体中的印象。目前，钱宝有票已覆盖200座城市主流院线，逼近3000家全国影城，装机量500万，日活跃度30%+，累计营业额破亿元。

钱宝有票主站“钱宝微商”在期间提供了强大的资源支持。近年来，钱旺信控集团依托互联网经济，业务覆盖微商运营、大数据、泛娱乐、环境保护、体育赛事、人工智能、社会公益、房产置业等十多个产业及领域，目前已发展成为30家控股、参股及关联子公司的企业集团。

钱旺信控集团着力打造完整的产业生态圈，旗下业务在全国22座城市有完整的推广体系和渠道，拥有沉淀多年用户行为分析大数据支持。有利于打造集互联网支付、消费、社交、娱乐为一体的文化产业周边移动互联商业生态圈。在不久前钱旺信控集团推出的Qbike共享单车品牌中，也接入了钱旺生态圈中后端微商平台及钱宝有票等资源的结合，实现大平台之间流量转化，提升用户在更多维度的便利体验。