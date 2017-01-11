西部医院信息化建设、西部医院建设与管理大会联袂助力HCE2017

成都2017年1月11日电 /美通社/ -- 依据“健康中国”战略规划要求和未来医院建设发展趋势，2017西部医疗健康博览会（简称：HCE2017）将于2017年3月8-10日在成都世纪城新国际会展中心盛大开幕。同期将举办“2017西部医院信息化建设展览会暨大会”、“2017西部医院建设与管理展览会暨大会”。2017西部医疗健康博览会由四川省医院协会、四川省农村卫生协会支持，成都市康博会展服务有限公司联合举办，预计参展企业1000余家，届时将为西部12 省市/地区的各级医院、各类医疗机构、康复和急救机构、养老机构、政府卫生管理部门、医院工程承包商提供一站式、具有西部地方特色的解决方案，帮助医院建设、信息化系统和设备供应商拓展西部医疗卫生市场。

2017西部医疗健康博览会现场有丰富论坛活动：“2017西部医院建设与管理大会”、“2017西部医院信息化大会”将面向医院管理者、建筑材料供应商、CIO、设备采购负责人、技术人员、投融资机构、政府主管部门等，将分析西部地区医疗卫生行业信息化的发展环境、现状、需求、趋势和挑战，并提出相应对策。

整合产业资源推动西部地区医院信息化建设

医疗信息化是解决我国医疗资源不足、分布不均、效率不高等问题的重要手段。国务院日前印发《“十三五”国家信息化规划》，提出到2018年，信息技术促进医疗健康服务便捷化程度大幅提升，远程医疗服务体系基本形成；到2020年，基于感知技术和产品的新型健康信息服务逐渐普及，信息化对实现人人享有基本医疗卫生服务发挥显著作用，要打造高效便捷的智慧健康医疗便民惠民服务、全面推进人口健康信息服务体系、促进和规范健康医疗大数据应用。

2017西部医院信息化大会将围绕信息化、数字化、智能化等话题，大会邀请华西医院、云南省肿瘤医院、西京医院等西部地区知名医院的代表，以及中国医科大学附属一院、上海长海医院等其他地区知名医院的代表同场进行经验分享。

目前，我国医院信息化建设正在全力推进中，需要及时了解国家有关政策、市场需求、技术趋势、实施策略。与此同时，由于各地、各家医院的实际情况多样，医院信息化进度不一，行业内外的沟通、交流也尤为重要。

西部医院建设管理大会助力HCE2017

应“健康中国”战略发展要求，现场将同期举办“2017西部医院建设与管理大会”，将邀请国内外知名专家，从行业政策、医建管理、规划创新、技术应用、运营管理、医院设计、绿色医院、智慧医院等多个层面，为与西部地区各医疗机构进行医院建设领域的分享。

HCE2017，涵盖：2017西部医院信息化建设展览会、2017西部医院建设与管理展览会和第二十届西部成都医疗器械展览会，三大展会整合客商资源，集中展示医疗器械、医院建设、医院信息化等多个板块的产品和解决方案，联袂打造中国西部地区最权威的医疗健康全产业链盛会，为国内医院、医疗企业、专业机构搭建沟通大平台。