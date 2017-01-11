美国大都会人寿基金会“金融创新竞赛”中国赛区圆满收官

支持创新解决方案 加快中国普惠金融发展

上海2017年1月11日电 /美通社/ -- 昨晚，美国大都会人寿基金会“金融创新竞赛”（Inclusion Plus）中国赛区举行了颁奖典礼，“益宝计划”凭借其提出的创新、可持续的解决方案，从60多个参赛方案中脱颖而出摘得头筹。这项竞赛旨在寻找加快中国普惠金融发展的解决方案，通过提供专业意见及资金来支持优秀创新方案的进一步发展，从而提高中国中低收入人群的财务健康及福祉。

目前全球有20亿人口不能使用银行账户、信用或保险等最基本的金融工具，其中65%的人口居住在亚洲。在过去的三年里，中国在普惠金融方面取得了巨大的进步，在全球5亿新开银行账户的成年人里，有三分之一来自中国。随着电子账户不断普及，如今中国每10个成年人中就有8人持有银行账户。然而中国农村依旧存在金融服务机构少，信贷规模小等状况，农村人民享受不到可靠的贷款系统、支票和储蓄账户等服务，或者他们并不明白如何运用金融服务来改善财务状况，比如为退休生活或求学进行储蓄，为亲人准备医疗保障等。

自1868年成立以来，美国大都会集团便一直秉持“每个人都需要使用恰当的金融工具，追求更精彩的生活。”这一核心信念。2013年，美国大都会人寿基金会承诺投入2亿美元来推动全球普惠金融的发展，迄今为止对亚洲地区的投入已经超过3200万美元，启动了69个项目，其中有10个在中国。2016年5月至年末在中国开展的“金融创新竞赛”便是美国大都会人寿基金会和战略伙伴Verb联合举办，旨在帮助中国的中低收入人群获得有利于改善他们财务福祉的高质量金融产品和服务。

“益宝计划”是一家专注为中国公益组织从业者和低收入群体设计开发小额保险的社会企业，成立两年已累计服务全国30个省市超过1800家公益组织30000余人次。创始人周玲表示：“这次十分有幸和开心可以参与美国大都会人寿基金会Inclusion Plus‘金融创新竞赛’，过程中获得了许多非常专业和有建设性的支持和建议，并且与其他参赛团队进行了深入沟通，大家积极探讨合作，共同努力在中国推动普惠金融创新的路径和模式。”

“我们很高兴在中国举行‘金融创新竞赛’，并感谢所有参赛的创业者及团队热情提交的创新解决方案。我期待所有参赛者成为未来中国金融普惠创新发展的中坚力量，”颁奖典礼嘉宾大都会人寿中国首席市场运营官姚兵在颁奖典礼上说道：“值得一提的是，竞赛进程中90多位大都会人寿员工志愿成为了评审或导师，利用自己的商业专长、知识洞察对参赛方案给予指导。我要代表公司和基金会感谢这些员工们对普惠金融事业所付出的时间与精力。”

Verb联合创始人兼首席执行官Suzi Sosa表示：“我们很欣喜地见证企业基金会和跨国企业与社会企业家合作推动创新和提升影响力。美国大都会人寿基金会和Verb共同展现了‘金融创新竞赛’可以是解决世界经济难题的一个强大引擎。我们祝贺获奖者为帮助更多人了解并开展财务规划所提供的创新方案。”

经过多轮评审，入围“金融创新竞赛”中国赛区决赛的五个团队分享了总额为人民币30万元的资助金。中国赛区竞赛是由美国大都会人寿基金会与Verb合作举办的“金融创新竞赛”中的一站，这项合作将于未来三年在近十个国家开展。爱尔兰赛区竞赛刚刚尘埃落定，印度赛区竞赛正在进行中，而墨西哥即将于2017年3月启动竞赛。这些竞赛将有助于推动全球普惠金融。

决赛团队项目介绍

益宝计划

益宝计划为中国大量无法享受到优质保险计划的中低收入人群提供创新、可持续的解决方案。益宝计划与保险公司合作开发针对中低收入者需要的优质产品。其使命是让所有中国人都能享受到低成本、高质量的保险计划。

FinBot by Rikai Labs

FinBot是一款可以在微信平台上使用的人工智能顾问服务，用户可以提出理财方面的问题并获得有针对性的解答，包括可操作的建议和相关在线资源等。FinBot的宗旨是提高国内的理财服务能力，其设计上能够保存从问题和相关数据中收集的信息，以便为日后的用户提供高效的服务。

海惠•小母牛（国际小母牛组织中国分部）

海惠·小母牛项目通过提供畜牧管理、市场营销、商业金融等方面的培训来提高农民的生产能力和自主领导力。通过捐赠农产品和组建互助团体，海惠·小母牛项目能够解决农村地区对可持续贷款和信贷服务的需求。

农民互助银行的孵化器

农民互助银行的孵化器项目直接与农村社区合作组建针对中国农民的独特财务需求的合作社。这些合作社向农村家庭提供便利和相容的金融服务，促进所在社区的经济发展。

保险派

保险派是一个基于互联网的保险产品分销平台，将保险供应商与大型在线平台相连接，为中国中低收入人群提供定制和低成本的保险产品。它在推动产品分销和提高效率的同时，还降低了合作的门槛。