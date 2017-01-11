沃尔玛公布2017新春年货商品消费趋势

传统年货受追捧，中高端商品受青睐，民生商品持续热销

北京2017年1月11日电 /美通社/ -- 农历新年将至，零售行业迎来每年最繁忙的销售旺季。沃尔玛为一年一度的“年货潮”甄选丰富商品，提早备足货源，保证节日市场供应不断档。近期，沃尔玛通过洞察消费者行为，分析市场相关数据，公布了今年新春年货市场呈现的三个特点：传统年货受追捧，中高端商品受青睐，民生商品持续热销。

沃尔玛中国首席采购及供应链官何美睿表示：“沃尔玛注重聆听顾客的需求，捕捉到中国顾客对年货的喜好既有中高端和进口商品，同时传统年货依然是顾客们过年的必备品。沃尔玛依托全球28个国家的采购资源，并与中国本土供应商加强合作，为中国顾客选购年货提供更多选择，同庆新春！”

传统年货受追捧，质高价优有保障

春节是中国的传统节日，极具浓郁年味儿的传统年货商品备受消费者的喜爱。沃尔玛观察到，传统糕点的销量在春节临近时持续走高。为迎合广大消费者的不同需求，并结合地域特色，沃尔玛今年精挑细选各地区最知名的本地品牌进行合作，包括稻香村、阿根发、聚香园、美家味、年利达、百味街、裕泰乾、啊本等消费者耳熟能详的“老字号”；还在不同区域门店推出当地品质上乘的特色糕点，如稻香村蜜麻花、北京御食园驴打滚、陕西德富祥油茶、福建日光岩酥饼和牛轧糖、成都重庆辉煌桃片以及广东广御园、美佳华、云南潘祥记、啊本的部分商品。沃尔玛今年继续将部分散装糕点陈列在喜气洋洋的红桶中，方便消费者选购。今年沃尔玛全国所有门店均设有红桶，覆盖数十种本地商品。为节省顾客购买时间，沃尔玛还选取最受消费者欢迎的4至5种商品进行提前打包，同时推出满立减优惠，2包仅需20元。仅在沃尔玛购物广场北京建国路分店，自12月以来，糕点销售就比去年同期增长了60%。

热热闹闹的年夜饭是除夕之夜的重头戏。临近除夕，干货海产、果蔬等在消费者采购清单上的比例持续加重。沃尔玛采购团队提前采购质高价优的上述各类商品，并依靠强大的物流体系以及过硬的质检体系，为消费者的年夜饭提供丰富选择，保证节日供应。例如，沃尔玛购物广场售卖的金昌鱼、黄花鱼、多宝鱼均由值得信赖的供应商提供。沃尔玛更针对多宝鱼独家推出产地溯源体系，扫描二维码即可得到养殖、运输、保存、产地、销售商品、冷链、商家等所有细节信息，品质安全更有保证。为了迎合顾客在新年屯年货时总会大批量采购的习惯，沃尔玛还将在春节前一周特别推出十多款大包装蔬菜，并提供和平时一样的优惠价格。

消费升级成趋势，中高端商品受青睐

随着国人消费水平的提升，消费升级的趋势愈加明显，且在新年期间更为显著，更多消费者对高品质商品青睐有加。在佳节期间以进口商品馈赠亲友，共享品质生活，已经成为更多消费者的选择。为此，沃尔玛继续从产地源头挑选值得信任的供应商合作，省下中间商费用，将更具价格竞争力的品质商品提供给广大消费者。彰显品质的中高端礼盒商品一直是佳节期间的抢手货。沃尔玛今年专门向供应商独家定制了鸡年礼盒的家庭装商品，包括苹果、桔子、蜜梨、香梨、鸡蛋等7种商品。沃尔玛还精挑细选推出多款中高端商品礼盒，如牛油果、有机橙等水果礼盒。以深受消费者喜爱的送礼单品车厘子为例，沃尔玛从智利选取优质供应商进行源头直采，利用全球供应链优势以大规模采购降低价格，为消费者提供更多优惠。沃尔玛将在1月10日至15日针对智利车厘子推出大力度优惠促销活动。



沃尔玛今年推出独家定制的鸡年礼盒家庭装水果商品

消费升级的另一体现是，近年来国人为健康消费的意识越来越强。为满足消费者对健康生活方式的追求，沃尔玛将在1月12日至2月11日推出按摩及健身器材指定商品5折起的活动。另外，2016年沃尔玛中高端4K电视销量同比去年增长显著，尤其在奥运赛事期间同比增长达175%。春节期间，沃尔玛也推出了电器的大力度品类折扣，例如：即日起至2月11日，4K电视单品单件满2000元立减300元，TCL55寸曲面电视直降600元，仅需3799元。

民生商品持续热销，自有品牌来助阵

临近春节，米面油等民生商品销售日渐火爆，如在沃尔玛华南中西东等区域，干腊商品的销售出现明显增长。为此，沃尔玛各地门店准备了充足的货源，保证春节期间民生必需品的供应。同时，沃尔玛还与一线品牌深度合作推出专供装并保持整年的优惠价格回馈顾客，例如金龙鱼长粒香米10kg仅售65.8元/袋，相比市场同类商品便宜近18%。消费者对预包装商品的需求不断攀升，沃尔玛门店售卖的肉类预包装商品相比去年增加了20%。

水饺、汤圆也是春节热销商品，以中高端品牌韩国必品阁的水饺为例，2016年销售额实现同比4倍增长。除此之外，2017年春节期间为满足消费者对水饺的不同需求，沃尔玛不仅针对全国知名品牌：湾仔码头、思念和三全等水饺推出了丰富的促销活动，同时也为东南西北中不同地域的顾客引进了当地知名品牌水饺。

沃尔玛自有品牌商品也将助力春节期间的货品供应，自有品牌商品品种和数量较去年均有所增加。沃尔玛自有品牌之一“惠宜”一直秉承选择优质原材料、严格把关质量、控制工艺流程，确保商品的高品质和安全性，并于今年获得了全球零售自有品牌亚洲展大奖。以惠宜东北大米为例，由沃尔玛和供应商历时近一年共同开发而成，其销售额不但在沃尔玛华东地区自有品牌商品中稳居第一，在全国范围内也是热销商品，全年销量达到180万包。惠宜还于今年首次推出4种肉类商品：肥牛普通装（380克）、肥牛家庭装（680克）、羔羊肉普通装（380克）、羔羊肉家庭装（680克）。同时还有惠宜的鱿鱼圈、龙利鱼、三文鱼块、鳕鱼块，均为预包装商品，在保障品质的同时，价格较市场而言更具竞争力。