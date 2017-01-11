威尔斯陶瓷高铁战略项目广告重磅上线

智启新程 领动未来

佛山2017年1月11日电 /美通社/ -- 2017年1月8日，威尔斯陶瓷针对高端市场重磅出击，牵手高铁传媒广告开通“北京到广州、上海到深圳、上海到北京”三条高铁线路的品牌专列，实现企业品牌全面提速。本次威尔斯以“爱·回家”为主题，结合春运关注热点，把三条高铁线作为品牌重点宣传阵地，针对春运超高人流量对提升品牌知名度的重大影响，更希望传达一种高品质的家居理念，让越来越多人了解威尔斯，选择威尔斯。



威尔斯陶瓷高铁战略项目广告重磅上线

启动高铁广告投放战略

威尔斯陶瓷此次大规模高铁广告投放是企业发展到新阶段的需求，也是品牌建设和提升的必经之路。2016以来，威尔斯实现营销体系优化转型，推出“强强联合央视进行品牌展播”等一系列的活动，大动作频频见诸于媒体及行业，使得“威尔斯”不止在行业成为关注的焦点，更成为大众心目中的陶瓷首选品牌。



威尔斯陶瓷高铁战略项目广告重磅上线

强势推广高端品牌

威尔斯陶瓷在“京广、京沪、沪深”三条高铁线路陆续上线，覆盖华北、华东、华中、华南地区，形成全国黄金三角地段覆盖，雄心壮举不言而喻。最近几年，我国高铁发展迅速，以北京、上海、广州为中心，向周边区域5小时的出行圈已经形成。高铁的快速发展缩小了城市距离，让经销客户轻松了解佛山陶瓷行业的实力前景，让“同城效应”、“半小时经济圈”不再是童话，更让客户能够快速获取财富机会，助推品牌走向高端发展。



威尔斯陶瓷高铁战略项目广告重磅上线

携手高铁实现腾飞

在越来越倡导品质生活理念的一二线城市中，威尔斯陶瓷走入千家万户，凭借其“超高性价比、款式多样、品质放心”等优势受到众多消费者的青睐。通过此次与中国高铁的强势合作，对于威尔斯布局全国市场，进行区域市场的渠道布局也具有前瞻性的作用。2017年新的征程，威尔斯陶瓷将加大力度全面提升品牌形象，让更多人熟知“威尔斯的高端品质和服务”，实现品牌腾飞。