杰西卡-哈特领衔出演黛安芬内衣广告大片

瑞士楚尔察赫2017年1月12日电 /美通社/ --

新的全球广告大片由著名名人和时尚摄影师兰金掌镜

鼓励女性去“寻找适合自己百变身份的那一款内衣”

黛安芬(Triumph)欣然宣布发布新的2017春夏全球广告大片《Find The One For Every You》。该大片由国际模特和企业家杰西卡-哈特(Jessica Hart)领衔出演,并由传奇时尚摄影师兰金(Rankin)掌镜,发布这一为女性提供支持的广告大片表明了黛安芬品牌令人激动的创意新方向。

黛安芬覆盖线上广告(ATL)领域的2017春夏大片主要讲述“Every You”的故事,这是一个关于现代女性及其“多面”生活的故事——她是一位运动健将、女强人和母亲,既性感又充满自信。提出这个新的创意概念恰好能够表明无论女性做什么,黛安芬文胸都能为她们提供支持,重点突出了黛安芬内衣组合的广度,帮助女性为每一种年龄、体型、尺寸和场合“找到那个它”。

杰西卡-哈特以及配角模特在大片中扮演许多不同的角色,展现出非凡的魅力和性格,而兰金以其大胆的标志性风格巧妙地抓住了这一点。在拍摄这一黛安芬大片时,兰金主要是展现真实的个性,而非理念的反映,这就创造出了动感十足的大片,重点展现了个性、女性气息和风格。

兰金对此评论说:“在拍摄黛安芬2017春夏广告大片上面,最令人激动的莫过于该品牌采取了全然不同的方向。拍出来的图片具有现代气息、平易近人和高度自信。我们真的在拍摄时强调了黛安芬并不单单服务‘完美’女性这一事实,黛安芬面向所有女性,每位女性都能穿上黛安芬,感到真正的自信。”

杰西卡-哈特补充说:“换上新装真的很酷,我非常高兴能够加入其中,展现待黛安芬面向广大女性的好玩一面。黛安芬了解女性在她们的日常生活中扮演如此多的角色——我们可是有趣的生物!想怎么变就怎么变让人感到很舒服。在某一天你可能想要感到舒适,有依赖感,而在另外一天你可能想要感到性感和强大。黛安芬产品将合身和舒适很好地结合到了一起,助你成为百变达人,而这正是我所真正喜爱的。”

黛安芬最令人梦寐以求的款式在该广告大片中精彩亮相,从充满女性气息的标志性Amourette 300,到增强自信的Magic Boost,再到具有创新色彩的Triaction,卓越的黛安芬产品纷纷登场亮相。

《Find The One For Every You》现已登陆triumph.com/findtheone。只需点击便可试穿,或是进行在线预订。

