Calypso推出云服务部，提供全面的云解决方案

旧金山2017年1月12日电 /美通社/ -- 领先的资本市场和投资管理软件供应商 Calypso Technology, Inc.今天宣布推出一个新的云服务部 (Cloud Services Division)，致力于提供一系列全面的云解决方案。

除了功能更加强大的软件即服务 (SaaS) 旗舰产品，在云端提供 Calypso 获奖的交叉资产、前后端交易平台，他们还开发了基于云的企业应用，通过最大程度降低 IT 业务足迹简化监管合规性。此外，他们还提供一款基于云的公用事业解决方案，为第三方大型服务供应商同时管理多个客户端的后台运作提供支持。

Calypso 首席客户官兼云服务部负责人 Corinne Grillet 表示：“我们的目标是为客户提供能够满足他们独特需求，使他们专注于用户而不是 IT 基础设施的解决方案。金融机构正越来越多地采用云战略来提高灵活性、降低成本、加快合规效率。他们需要一个可以信任的合作伙伴。”

Calypso 首席执行官 Pascal Xatart 补充说：“对我们的客户和我们公司来说，这是一个重要的转折点。毫无疑问，云将在资本市场技术中发挥越来越重要的作用，我们期待新的云服务部能够引领行业转型。我们已经努力确保我们的云服务足够灵活，以符合各种规模机构的 IT 发展路线，相信这将使我们能够从业内其他厂商中脱颖而出。”

尽管所有 Calypso 的应用可以在甲骨文云 (Oracle Cloud) 实现本地运行，但是该公司还为更愿意使用其它云供应商来部署平台的客户提供自主选择。Calypso 云服务部主管 Jean-Marie Gatty 表示：“我们很高兴与甲骨文合作，为我们的云解决方案提供大力支持。他们是硅谷巨头，在每一层技术堆栈提供了完整、集成、敏捷且重视安全的云解决方案。而且还提供可升级功能，从而为各类 Calypso 客户提供支持，包括大型公共事业供应商到小型区域银行。与甲骨文合作使我们能够提高服务质量、生产力和可靠性。”

甲骨文 ISV、OEM 和 Java 销售高级副总裁 Dan Miller 表示：“云为我们合作伙伴社区带来了巨大机会。Calypso 通过甲骨文云对创新的承诺以及优质执行的良好纪录有助于确保我们的共同客户随时获得云软件解决方案，满足关键业务需求。”

Calypso 支持各种卖方、买方和结算公司将不同业务整合到一个平台上、规范工作流程、实现规模经济、以及支持企业范围内的交易与风险透明度。

Calypso 最近被《Asia Risk》杂志评为2016年度最佳技术供应商。Calypso 在2016年 IBS Sales League Table 榜单上连续第七年排名财资与资本市场解决方案销量第一。