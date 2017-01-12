广东重口味河南怼烂片 微鲸电视年终盘点亮点纷呈

上海2017年1月12日电 /美通社/ -- 一转眼，2017来啦，想知道过去的一年，最受欢迎的电视剧和电影是什么、观众最爱的综艺是哪部、弹幕爆表的直播冠军是哪家演唱会吗？锁定2016微鲸电视年度盘点，一起进行解读揭秘吧！

女爱谈情男爱干架 演唱会被弹幕淹没不知所措

纵观微鲸2016节目点击量，电视剧、电影占据半壁江山，分别占比29.1%、24.9%，综艺少儿分别以13.3%、13.1%紧随其后，分庭抗礼，动漫、音乐等排在之后，戏曲这一年轻人并不热衷的传统艺术，则居最末。

年轻人的喜好是如今的内容潮流所向，就以2016最受关注的明星TOP10榜单来说，除了周星驰能凭借过人人气稳坐最受关注的明星NO.1外，排行榜前十剩下九位有八位被小生小花包揽，双冰四旦独有范冰冰杀进TOP10榜单。

虽同是年轻人，男女观影偏好有很大分歧。2016电影大片中，浪漫唯美的爱情影片《微微一笑很倾城》荣登女性观影榜首，两位金马影后加持的《七月与安生》紧随之后。相比女性的对缠绵悱恻的情感因素的偏好，男性观影爱好就一个字：爽！动作喜剧《王牌逗王牌》、《绝地逃亡》、科幻元素的《美国队长3》，这男性观影偏好排行榜前三，动作、喜剧元素满满，阳刚气十足，绝对够味儿！

男女这一观影喜好差异，同样延续在电视剧的选择上，当女性最爱看《锦绣未央》、《胭脂》等女性爱情励志大戏时，男性的观剧前三，则是《青云志》、《麻雀》和《好先生》。从热门影视标签综合来看，中国大陆、喜剧、美国、2016、动作是男女观众最爱的五大类别。



微鲸电视年度盘点影视篇

综艺方面，王牌综艺《快乐大本营》、《中国新歌声》、《奔跑吧兄弟4》等最受欢迎，而微鲸LIVE频道2016所在线直播的内容中，《2017东方卫视跨年演唱会》、《2017江苏卫视跨年演唱会》、《中国新歌声鸟巢总决赛》稳坐前三，被吃瓜群众的语音弹幕刷到爆屏，“完美好腿”、“人美歌甜”，各种花痴根本停不下来！

拥有了微鲸电视，这一年，广大用户彻底地摆脱了机顶盒，想看就看，鲸彩内容看看看不完！

广东人最重口上海人最潮流 微鲸花样功能用事实说话

作为业内首家超大屏4K动态环保电视，微鲸让用户打开电视，就能“神游世界”。在2016年，微鲸所搭载的自家研发的WUI系统，累计升级10次，共发布104个大功能、404个小功能，为每个用户提供深度智能服务。



微鲸电视年度盘点功能篇

在微鲸电视所提供的贴心智能服务中，语音、搜索、预约、收藏、订阅标签五大功能最受用户亲睐。其中，广东等地人最爱用蓝牙语音，微鲸语音不仅可以实现语音搜索，还能和它进行对话；上海等地作为全国潮流前线，爱看VR全景的人也最多，微鲸VR频道365天里都能看360全景视频；河南等地人爱好独特，最爱给打“烂片”标签，而广东等地人最爱看标有“重口味”标签的视频，微鲸的订阅标签功能，精准分类观众偏好，让广大观众迅速找到想看的内容，享受微鲸电视带来的鲸彩视界。

微鲸应用太精彩 在家葛优躺也能嗨翻天

微鲸，集结音乐、健身、幼教、游戏各类质量上乘、分类齐全的优质应用内容，让用户在微鲸高清大屏的辅助下，全家共享“葛优躺”爽翻天的沉浸式娱乐体验。

2016年，两大音乐王牌应用《QQ音乐》、《HIFI音乐》包揽微鲸应用榜单前两名，以海量音乐资源，让用户享受最顶级的完美声效，少儿幼教应用《贝瓦儿歌》名列第三，充分调动宝宝的视觉、听觉感，提高宝宝学习兴趣，《我叫MT2》、《有乐斗地主》、《植物大战僵尸》等游戏应用位列其后，让用户享受游戏的无限魅力。微鲸电视应用，让家庭成员一起享受共聚的美好时光。

线上线下多渠道同步联动 微鲸打通全产业链网括全国

根据盘点数据分析，2016年，微鲸电视用户广布全国，前十分别为江苏、广东、福建、浙江、河南、四川、山东、上海、湖北、河北。纵观地域，微鲸的用户可谓是横跨大江南北，而微鲸能在全国拥有这么大影响力，除了其软硬兼施的优势，跟其线上线下联动进行渠道下沉的战略实施，也密不可分。

横扫微鲸官网、天猫、京东、苏宁易购、唯品会5大顶尖电商平台，在线上积累了优质口碑后，微鲸在线下，布局亦日臻完善。2016年，微鲸覆盖全国各地的线下店铺超2000家，位居互联网行业前列。目前，微鲸正携手天猫联姻搭建O2O体系，在全国范围内建立1000个县级服务中心，发展10万个村点，实现在供应链、渠道等方面的协同效应，计划在2017年完成1万个消费者实体体验点的建设。届时线上线下合力，微鲸必将爆发新一轮的销售增长。

2016，微鲸电视与广大用户互相陪伴，打造了数不尽的视听盛宴。新的一年，微鲸将发起新的挑战，以更好的内容、更好的设计、更好的配置等，让观众畅享更加完美的“看看看不完”鲸彩时光。