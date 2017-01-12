2017特色小镇创新发展年会正式启幕

无锡2017年1月12日电 /美通社/ -- 1月6日，由金诚集团主办的以“明日世界”为主题的2017特色小镇创新发展年会在无锡开幕。此次年会一直持续到15日，期间提供6场4天3晚的丰盛旅程，每一段旅程都将包含高端主题峰会、明日世界基地体验、太悦温泉、国际剧目秀、群星演唱会、答谢晚宴等全方位立体化的一站式体验项目。



2017特色小镇创新发展年会外景图

其中，从1月8日开始，包括金融、教育、酒店、健康、文化、特色小镇六大高端主题峰会将陆续贯穿在年会中。届时，博鳌亚洲论坛原秘书长龙永图、知名财经评论家叶檀、世界外科学大会创始人山岸久一、英国利物浦大学副校长席酉民、加拿大 Cavalia 剧目创始人诺曼-拉杜勒、花旗集团原董事兼副总裁 Nasir Kausar 等17位大咖都将陆续来到现场，共同分享金诚特色小镇的特色所在。

这场主题为“明日世界”的年会，旨在向人们展示金诚集团丰盛产业的同时，为专家、政府、投资者以及产业核心从业人员提供一个交流平台，共同探讨特色小镇经济，寻找修复并推动中国经济发展的新力量。

此次年会中，人们可以在基地体验VR高科技、参观颇具未来感的金诚特色小镇展厅；在大剧场观看国际剧目秀和群星演唱会；与17位海内外大咖参与高端主题峰会，共同探讨特色小镇发展；还可以在总面积为5.8万平方米，拥有72座天然泉水的太悦温泉放松身心等等。通过这些丰盛的“旅程”，人们会更加深刻地感受金诚特色小镇的魅力。

在实体经济转型的重要关口，特色小镇作为新型城镇化的载体，以教育、医疗、文化等产业为内容，通过金融服务、城市建设、产业运营和资本证券化打造新型城镇化全链闭环模式，打破旧有的发展模式，成为我国最大的内需潜力和发展动能所在。作为此次年会的主办方，金诚集团希望通过这次年会，向人们展示金诚致力打造的特色小镇的未来模样，也希望和海内外专家以及合作伙伴一起，共同推动金诚特色小镇和经济的发展。