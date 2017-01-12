Stadium Goods进行460万美元股权融资

纽约2017年1月12日电 /美通社/ -- 全球顶级的运动鞋与服装市场STADIUM GOODS今天宣布，该公司在全新股权融资中筹集了逾460万美元。该融资将进一步推动Stadium Goods拓展至年价值超过800亿美元的主流鞋类市场。这轮融资由Forerunner Ventures（Warby Parker、Dollar Shave Club和Jet.com的投资方）牵头，还包括切宁集团(The Chernin Group)等其它投资者。马克-库班(Mark Cuban)现在是STADIUM GOODS的合作伙伴和顾问。



位于纽约霍华德街47号的Stadium Goods Soho零售店

Stadium Goods于2015年末由约翰-麦克菲特斯(John McPheters)和杰德-斯蒂勒(Jed Stiller)创建，旨在利用推出的stadiumgoods.com和其位于纽约市的Soho零售店，开创新一代的消费零售事业，让全球运动鞋消费者能够以最高端、最具创新性和最关注客户服务的方式，买卖深受欢迎的鞋类、服饰和生活用品。

Forerunner Ventures创始人柯尔斯顿-格林(Kirsten Green)表示：“Stadium Goods突破了一个看似的小众市场，从而证明他们可以成为范围更广的全球运动鞋零售市场的关键参与者。截至目前，市面上尚无同类的一家公司可以提供如此高水平的审美、产品组合和服务，因此我们非常高兴能与他们开展合作。”

去年夏季，Stadium Goods还通过与天猫国际的独家合作来拓展中国市场。天猫国际是阿里巴巴集团B2C网站Tmall.com业务的延伸平台，支持海外商户有效地进入中国快速发展的在线零售市场。

Stadium Goods联合创始人/执行合伙人杰德-斯蒂勒表示：“在仅仅一年多的经营中，我们实现了巨大发展，并且更为重要的是，通过更加关注所有类型的消费者并为其提供便利，我们推动我们的转售模式获得了认可。我们很高兴能够找到Forerunner Ventures和切宁集团等完美的合作伙伴，从而在我们寻求快速地创新与扩大规模之际，延续我们截至目前所取得的成功。”