孟山都公司强化综合解决方案，提升农民生产力

公司年度产品研发线致力于减少投入、提高生产力、减轻环境压力

北京2017年1月12日电 /美通社/ -- 孟山都公司（NYSE：MON）发布2017年度产品研发线进展，公司致力于通过农业创新满足人口的粮食需求，同时更高效地利用自然资源。孟山都产品研发线处于业界领先地位，综合了种子、性状、作物保护和数据科学领域，使农民能够解决杂草、虫害、病害以及由气候变化导致的环境改变等问题。

“农业在我们日常生活中所扮演的角色从未如此重要，它需要满足全球人口日益增长的需求，并推进保护生物多样性、土壤和水等自然资源的农业生产实践，”孟山都公司执行副总裁兼首席技术官傅瑞磊博士（Dr. Robert Fraley）说到。“2017年是孟山都产品研发线里程碑式的一年。科技发展使我们研发出崭新的解决方案，14款即将商业化的新产品和气候公司超过35项数字农业研发项目正是技术快速进步的体现。这些进展彰显了我们为农民提供的全新解决方案，使农民在种植季中得以高效做出超过40多个关键决策，实现好收成。展望未来，我们相信通过与拜耳公司的合并，将有更多机会加速创新、优化综合解决方案，并扩大展服务范围，将科学技术转化为惠及全球农民的显著效益。”

孟山都研发平台涵盖五大农业技术平台：数据科学、育种、生物技术、作物保护和生物制剂。其通过提供以下解决方案来支持农业可持续发展：

1. 提高单产，减少全球农业投入和环境影响：

当前，全球农业生产环境正持续遭受城市人口渐增和不利环境挑战的压力。这意味着农民必须寻求更好的方式，减少对自然资源的依赖，同时利用现有耕地满足粮食需求。更高的单产意味着无需开垦额外耕地，有助于进一步减缓温室气体排放，保护现有林地。2017年研发重点包括：

孟山都与诺维信通过“生物农业联盟”（The BioAg Alliance）开发更广泛和更深入的产品研发线。该联盟致力于微生物解决方案，其 BioYield 平台 正向其他作物扩展，开发下一代项目以帮助作物更高效地利用土壤中营养元素，提高作物的增产潜力。

正向其他作物扩展，开发下一代项目以帮助作物更高效地利用土壤中营养元素，提高作物的增产潜力。 作为目前业界应用最广的数字农业平台，孟山都旗下气候公司推出的农业数据平台 Climate FieldView ™助力农民通过土壤、农田和大气等多种来源收集并分析数据并提供有价值的分析，帮助农民从每一寸土地中获取最大收益。该平台通过持续研究，开发新的数字农业工具，为农民提供 作物营养和肥力 ，以及更高效的 种子产品和种植建议 等信息，帮助农民做出合理决策。

™助力农民通过土壤、农田和大气等多种来源收集并分析数据并提供有价值的分析，帮助农民从每一寸土地中获取最大收益。该平台通过持续研究，开发新的数字农业工具，为农民提供 ，以及更高效的 等信息，帮助农民做出合理决策。 含有更高产量潜能性状的高产玉米在本年度产品研发线中取得一定进展。该项目是孟山都与巴斯夫合作进行的产量与抗逆 研究项目的一部分。

2. 保护产量免受危害：

每个种植季，农民都需要与虫害、杂草、病害以及环境变量做斗争，这些因素都可能导致田间和收割后的收成减少。气候变化将进一步加剧环境压力。2017年产品研发线的重点包括：

利用综合解决方案解决影响产量的病害，例如：

○ 在 Climate FieldView ™平台中加入一整套用于识别和 预测病害程度并诊断关键作物病害 的服务。

○ 为降低病害影响而进行的蔬菜和大田作物育种研究，包括 抗霜霉病生菜 （ Downy Mildew-Resistant Lettuce ） 和 DEKALB ® Disease Shield ™杂交玉米平台。

○ 通过与拜耳公司合作，开发 Acceleron ® Seed Applied Solutions - Enhanced Disease Control 种子处理剂解决方案，在作物生长关键时期对病害感染进行控制。

○ 在 ™平台中加入一整套用于识别和 的服务。 ○ 为降低病害影响而进行的蔬菜和大田作物育种研究，包括 ™杂交玉米平台。 ○ 通过与拜耳公司合作，开发 种子处理剂解决方案，在作物生长关键时期对病害感染进行控制。 开发下一代虫害和杂草控制技术 -- 包括 Bollgard ® 3 XtendFlex ®棉花和第四代抗除草剂玉米，为农民提供新的方式来应对虫害和杂草威胁。抗除草剂技术有助于增强农民在杂草管理中的灵活性，包括允许农民采用并持续进行保护性耕作实践，从而有利于减少温室气体排放。

3. 持续提升全球农业生产力：

为使农民在现有耕地上生产更多粮食，并更好保护作物，业界需持续改善农田解决方案和全球农业生产实践。孟山都产品研发线致力于通过升级已具影响力的平台产品以及创新的解决方案实现该目标。2017年研发重点包括：

为促进蜜蜂健康而进行的研究。蜜蜂是粮食生产系统中非常重要的授粉昆虫，蜂巢常常会被蜂螨感染，这类螨虫携带有病毒，可严重影响蜜蜂的种群数量和生产力。孟山都正在进行一项名为 BioDirect TM 技术：蜜蜂健康及蜂螨控制 的研究，这是一项减少蜜蜂毁灭性威胁的创新生物制剂技术。

的研究，这是一项减少蜜蜂毁灭性威胁的创新生物制剂技术。 为更好地帮助全球农民利用数字工具提高生产力，公司计划继续扩大气候公司FieldView TM 平台的覆盖区域，今年 扩大的地区包括美国、巴西和加拿大 ，后续还将应用于 欧洲、南非、澳大利亚和阿根廷 。

平台的覆盖区域，今年 ，后续还将应用于 。 继续开发 NemaStrikeTM 技术 ，这是一种新型抗线虫种子处理剂解决方案，在测试中已表现出对多种线虫的控制能力。线虫是农业生产中最大的虫害挑战之一。

孟山都与拜耳联手共创新机遇，为农民提供更多创新和建议

作为产品研发线进展报告的一部分，孟山都强调与拜耳的合并计划将有助于创建一个全球领先的农业公司：