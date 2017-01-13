凯世酒店集团揭幕凯世海滨度假酒店

打造墨西哥圣卢卡斯角全新度假胜地

双品牌凯世洛斯卡沃斯海滨度假村项目第一阶段正式落成，必将重新定义海滨度假潮流新风尚

墨西哥圣卢卡斯角2017年1月13日电 /美通社/ -- 凯世酒店集团（CHG）和卡波别墅海滩度假村与水疗中心（CVBR）今日宣布，凯世海滨度假酒店和凯世海滨会所于墨西哥圣卢卡斯角盛大开业。集团旗下首个双品牌度假酒店项目，凯世洛斯卡沃斯海滨度假村（Cachet Corazon）的第一阶段至此正式完工；第二阶段的洛斯卡沃斯凯世奢华酒店预计将于2018年落成开业。凯世海滨度假酒店拥有77间精致时尚的客房，一家潮流火热的海滨会所，此外设有Aleta海鲜烧烤餐厅，酒吧，阳光房，三个泳池和一个令人彻底放松的水疗按摩中心，迎合现代旅者的独特需求，势必重新定义海滨度假潮流新风尚。



酒店设计以科尔特斯海的神话传说为灵感

CVBR业主兼开发商Chris Erickson表示：“如今，来到洛斯卡沃斯海滩度假的游客愈发成熟，也大都见多识广，许多开发商都在努力迎合他们的需求。此番我们将原有的度假中心改造为凯世海滨度假酒店，并推出独一无二的凯世海滨会所，在这片美达诺海滩上打造独特竞争优势。我们已经做好充分准备，为宾客创造毕生难忘的海滩度假体验，定能在市场上脱颖而出，树立行业标杆。”

凯世室内设计团队（CID）与Rabago建筑咨询事务所联手合作，将卡波别墅海滩度假村与水疗中心打造为全新的度假场所，独具风格，融汇当地特色艺术、休闲文化和随性社交氛围。酒店设计以科尔特斯海的神话传说为灵感，客房空间宽敞明亮，既有优雅大气的公寓单间，又有低调奢华的三室/四室顶层公寓套房，还有独家尊享的海滨度假小屋。所有元素均巧妙融入墨西哥民间艺术与民俗文化，设计自成一格，用色鲜明大胆，营造强烈的视觉冲击。

凯世海滨度假酒店提供贴心周到的创新酒店设施，让入住宾客既可尽情享乐，又可彻底放松。客房内配有瑜伽垫、人字拖、浴巾和沙滩手提包等，户外海滨体验将因此更加完美。此外，凯世集团致力于将尖端科技融入客户体验，在客房配设一系列高科技奢华元素，如蓝牙音箱和多媒体网络电视，客人可使用这些设备播放手机或电脑中的多媒体文件。此外，酒店还使用高端门锁品牌亚萨合莱设计的腕带式门卡，前往海滩游玩的宾客也无需再担心遗落钥匙。

酒店地理位置优越，坐落于圣卢卡斯角最负盛名的梅达诺海滩。入住客人可远眺科尔特斯海波澜壮阔的美景，步行便可抵达圣卢卡斯市区，其中汇聚了众多休闲娱乐场所、特色酒吧和高端购物中心，更有风景如画的小艇码头。凯世海滨度假酒店提供一系列海上与路上远足探险，堪称冒险者们的天堂。科尔特斯海被著名法国航海家Jacques Cousteau赞为“世界的海族馆”，以其特色的浮潜、垂钓、深海钓鱼和深海潜水活动闻名，更有各式激动人心的水上娱乐项目。陆上活动同样精彩，客人们可前往世界一流的高尔夫球场，或选择体验山地车探险之旅、越野赛车、蹦极和高空滑索等。

除了丰富多样的海滨运动与娱乐活动外，酒店推出的凯世海滨会所更将成为城市地标，让游客在这里忘掉烦恼，整日狂欢。会所地理位置优越、服务一流、设施豪华，供应诱人美食与精纯佳酿。海滨设有露天小屋与沙发躺椅，酒吧提供完整餐饮点单服务，伴着迷人的音乐，在此体味阳光沙滩、难忘时光。日落之后，会所可为贵宾提供派对包桌服务，用招牌DJ和现场音乐点燃激情，将整座沙滩变为奢华畅享的夜生活殿堂。

酒店设有三处水上区域。当客人从沙滩游玩归来时，可在此尽情放松，使用泳池和热水浴池等设备，或游到池中酒吧，点上一杯美酒；再伴着活力四射的音乐，远眺波澜壮阔的海景。泳池提供浴巾、酒水饮料和点餐服务。

凯世海滨度假酒店的酒吧和餐厅从墨西哥风味佳肴中汲取灵感，打造无与伦比的美食体验。招牌餐厅Aleta坐拥无敌海景，让宾客在宁静愉悦的轻松氛围里享受拉丁美洲特色佳肴。餐厅设有海鲜吧台，供应每日新鲜捕获的美味海鲜；墨西哥特色的塔可玉米卷饼让人一品难忘；更有精心调制的特色鸡尾酒，使用墨西哥当地原料，是风味美食的佐餐佳饮。Aleta为全日制餐厅，现场DJ将根据用餐时段为客人打造完美的背景音乐。

酒店还保留了广受欢迎的下加利福尼亚啤酒酿造公司，这是墨西哥下加利福尼亚地区首家、同时也是唯一一家小型啤酒酿造厂。啤酒厂坐落于风景优美的顶层露台，英国广播公司BBC还曾专门播出一期节目，完整介绍酒厂各类精酿啤酒。其酿造的啤酒回味无穷、选择多样，深受当地饮酒者的喜爱。

凯世酒店集团美洲地区酒店运营总裁Meredith Gelacak说道：“凯世海滨度假酒店堪称凯世与Erickson家族合作的完美典范。酒店此番正式落成营运，我们都十分激动，也希望它能成为洛斯卡沃斯地区游客休闲度假的首选。酒店招牌Aleta餐厅的阳光甲板，可直接远眺科尔特斯海全景，那份美简直无与伦比、令人心醉。希望所有人，无论是洛斯卡沃斯的当地居民还是远道而来的国际游客，都能来这里尽情享受。”

凯世海滨度假酒店可通过凯世界平台预订，并加入平台推出的顾客忠诚计划。凯世集团推出的革命性高科技酒店预订平台凯世界是一个专注于生活时尚的创新社区，世界各地的旅客可在此搜索并预定遍及全球的精品酒店、生活时尚酒店及高档住宅。通过凯世界平台预订凯世海滨度假酒店客房，宾客可使用手机应用程序与酒店实时互动，享受独家会员折扣，并定制个性化餐饮体验。

凯世酒店集团现有项目遍布中国、泰国、墨西哥和美国等地，还有多个项目正在紧锣密鼓地筹备之中。在全球高速发展的趋势潮流之中，凯世集团必将把握机遇，成为国际酒店行业的领军者。