最新发布：世界商学院250强

2017年01月13日 06:15 编辑：
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中国的商学院在研究方面位居区域性领导地位
伦敦2017年1月13日电 /美通社/ -- 随着全球高等教育分析机构QS Quacquarelli Symonds 今日发布《QS 世界商学院250强》，2017年度的对世界最佳商学院的排名已经开始。该报告将对商学院的评估划分为四个维度，同时侧重横跨全球领域的商学院在就业和学术上面的标准。关于中国的主要发现包括：
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- 共有5所中国大陆的学院在研究方面获得了领先分数，并因此荣登 QS 的“顶级科研”象。
- 这些商学院是：复旦大学管理学院、北大光华管理学院、清华大学经济管理学院、中欧国际商学院、以及北大的国际 MBA（ BiMBA）项目。
- 香港地区同样有五所学院入围“顶级科研”象限。
- 上海大学 MBA 中心在就业和学术两方面都获得了较好的分数，因此被列入“中等”或“优秀”象限。
亚太地区
- 亚太地区拥有五所全球顶尖的学院。全球顶尖的学院在就业和学术方面同时拥有领先的分数。共有两所来自新加坡，两所来自澳大利亚，一所来自印度。中国没有学院入围。
- INSEAD 的新加坡校区在就业方面位居地区领导地位。
- 新加坡国立大学商学院是其所属地区的具有最佳学术表现的商学院。
- 亚洲的商学院主要在出产领先的商业及管理研究方面表现出色。在荣登“顶级研究”象限的20个项目中，有16家来自亚洲。
欧洲
- 伦敦商学院再次成为欧洲最佳商学院，在就业和学术当面同时获得完美分数。
- 共有16所欧洲学院荣登全球顶级象限。其中包括法国3所，德国1所，意大利1所，荷兰1所，西班牙2所，瑞士2所，以及英国6所。
北美
- 基于其上佳的就业表现和学术保准，哈佛商学院保持了北美地区最佳 MBA 的地位。
- 共有18所全球顶尖商学院来自北美，其中4所来自加拿大。
其它观察
- 在250所上榜学院中，有107所来自北美，82所来自欧洲，42所来自亚太地区，10所来自拉丁美洲，以及9所来自中东和非洲。
- 共有12,125个专业雇主分析以及8,376个有关商业和管理的学术专业分析贡献到了 QS 的分析中：完整的研究统计方法请见这里。
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