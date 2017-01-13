固定收益新债发行首次以电子形式提交和分配订单

投资者和银行于上周四一起通过Ipreo提供的Investor Access方案完成新债发行，为市场交易发展建立新的里程碑

伦敦和纽约2017年1月13日电 /美通社/ -- 致力于为金融机构与上市企业提供市场情报及工作流程解决方案的全球领先供应商 Ipreo 宣布 Investor Access 得以成功实施。Investor Access 使投资者能够以电子形式直接向卖方银团提交固定收益新债发行订单。上周四，澳大利亚联邦银行完成了一项5年期英镑计价担保债券交易，开创了买卖双方同时以电子形式进行一级发行交易（包括订单录入和分配）的首例。

作为一项由行业主导的计划，Investor Access 使投资者能够收到关于新债发行公告的提醒，並获得关于交易条款和条件的结构化信息，提交和管理订单。投资者亦可透过 Investor Access 收到关于分配和定价详情的电子通知，以及其他与交易有关的信息（比如招股说明书和最终条款）。

随着澳洲联邦银行于上周四成功使用 Investor Access 平台完成交易，这项历时两年的开发计划终证成功。始于通过卖方的赞助及推动，此解决方案可提高一级发行的效率，为债券交易市场带来正面的转变。该计划发展至今，已得到广大投资机构的支持，并透过所有参与银行的通力合作来成功实现。此外，Ipreo 亦全力向所有亚洲银行及主要投资机构开展合作，准备在2017年将 Investor Access 推向亚洲市场。

Ipreo 全球市场部门执行副总裁 Bill Sherman 表示：“这是市场在改善订单沟通效率及调低风险的一个重要里程碑。这个解决方案给投资者、银团和发行人带来了立竿见影的好处。我们很高兴能推动这个过程，在债券市场发展跨进一大步并写下重要的一页。”

是次交易由澳大利亚联邦银行、汇丰银行和野村证券牵头。

汇丰银行伦敦债券部董事总经理 Chris Jones 表示：“Investor Access 在这项交易中改善了一级市场交易方式并跨进令人激动兴奋的一步，我们很高兴能参与其中。”

Investor Access 由一个核心集团（包括11家赞助银行）和一个活跃群体（100多个买方参与者）合作完成。赞助方包括法国巴黎银行、东方汇理银行、德国商业银行、高盛、汇丰银行、ING、日联金融集团、NatWest Markets、桑坦德银行、法国兴业银行和瑞银。