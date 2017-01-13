空中网宣布代理《装甲战争》军武游戏版图再添重磅大作

北京2017年1月13日电 /美通社/ -- 1月12日，军武游戏第一品牌厂商空中网举行隆重的游戏品鉴会，正式宣布独家代理现代战争载具网游大作《装甲战争》，并定于3月7日开启首测。这也是继“战争三部曲”之后，空中网在军武游戏领域布局的又一重量级网游大作。全国百余家权威媒体、游戏界专业人士、合作伙伴应邀参加了此次品鉴会。

风靡全球的现代战争载具网游登陆中国 曾获普京称赞

《装甲战争》是由知名游戏研发商黑曜石娱乐(Obsidian Entertainment)和俄罗斯最大游戏发行商my.com合作研发，使用《孤岛危机》系列引擎 -- CryEngine3引擎制作，极致提升了现代战争游戏的画面表现力。俄罗斯总统普京曾在2015年俄罗斯科技展上亲自试玩过这款游戏，并给予了高度赞扬。

在玩法上该游戏也有一系列创新之处，为了摆脱战争军事游戏给外界的“玩法单一”等印象，《装甲战争》吸取了其它种类游戏优点，结合现代战争主题，添加了众多DIY个性化元素以及多样的PVE模式，为玩家提供了与众不同的载具游戏体验。游戏已先后在欧洲、俄罗斯、北美等地推出，全球注册玩家已经超过1000万。

空中网持续深耕军武游戏 巩固行业领军地位

多年来，空中网一直坚持在军武游戏领域深耕，陆续推出《坦克世界》、《战舰世界》等一系列精品大作，并实现PC端及移动端的全面布局。2016年，空中网推出了“军武游戏就在空中网”的游戏品牌，得到了业内的认可和关注。通过多年的积累，空中网不仅收获了6000万泛军迷用户的认同，在军武游戏领域也获得了很大的品牌影响力。

在品鉴会现场，空中网执行副总裁程宇向媒体及合作伙伴介绍了《装甲战争》这款游戏的特色和上线安排。他认为，《装甲战争》作为一款制作精良的游戏大作，已经通过海外市场的良好表现和玩家口碑验证了这款产品的品质。此次正式进入中国，也丰富了空中网军武游戏产品线的构成，与“战争三部曲”形成了新的高端产品矩阵。而且游戏中将会有更多中国元素加入，也让人对其在中国市场表现充满了期待。

黑曜石娱乐的研发代表也来到现场，解答了《装甲战争》研发过程中的相关问题，介绍了游戏玩法、电竞规划等一系列媒体和玩家关心的内容。

对于代理《装甲风暴》及未来在军武游戏领域的布局，空中网CEO王雷雷在品鉴会现场表示：空中网多年来一直专注在军武游戏的运营推广，积累了强大的品牌能力、用户能力和运营能力。加上公司对军武文化和军武人群的深刻理解，具备与海外研发商高效的沟通能力和协作精神，这让我们对代理运营《装甲战争》这款重量级产品有着十足的信心。他强调，空中网经过多年努力已经形成了一道独特的军武文化风景线，未来空中网将继续用军武文化，为用户创造更多的价值，提供优质的服务。