51社保全面启用京东快递，直营服务模式体验升级

北京2017年1月13日电 /美通社/ -- 近日，51社保全面启用京东快递，这是京东宣布物流开放以来，率先全面启用的互联网服务机构之一。51社保为合作客户的快件发放、发票寄送等服务将通过京东快递来配送，51社保全国直营服务模式再度升级。

启用京东快递，交付体验升级

51社保是中国薪税保服务领先品牌，为企业提供薪酬、个税、社保、商保等服务，目前全国50家直营分公司。51社保的服务一方面依托SaaS平台开展高效的互联网共享服务，另一方面也涉及到材料、快件、发票等线下快递等交付。

全面启用京东快递后，交付体验将大大升级：一、依托京东快递青龙系统，可以对51社保全国分公司快递交付进行统一管理；二、依托于京东快递的直营服务，标准门到门服务，标准操作流程，专业的安全监控体系和摆放规则，更优质交付体验；三、京东快递有非常精确的时效送达：在交付时即可清晰明确“当日达”“次日达”“隔日达”。自2017年1月起，51社保合作客户将享受到更加优质的快递交付服务。



京东快递

51社保：“真服务，直营好！”

51社保CEO余清泉坦言，虽然快递只是薪税保服务的一个小环节，但服务就是要在每个细节不断努力优化提升；而且在选择快递服务商时，价格并不是第一考量因素，质量和体验才是。全面启用京东快递，也是看中了京东快递的“直营服务”。

“真服务，直营好！”是51社保的社保服务理念。对于社保服务这种长链条深度服务来说，做好不易，必须脚踏实地去做。51社保从成立初起，就坚定不移的选择了直营模式，而且长期持续努力。现在，直营模式的优势已经充分凸显：一、51社保开创了每条服务单有唯一编号可以管控追溯的全闭环服务质量管理体系；二、所有服务结果100%官方截图验真，目前国内只有51社保能做到；三、在社保服务领域率先开创了全流程用户满意度评价和内部“一触即发”高效协同服务体系；四、直营服务中通过技术不断提升效率，获得多项国家专利技术，创新的共享服务模式，效率比传统提升10倍。



51社保直营服务覆盖50个城市

致力打造企业服务京东模式

事实上，经过两年探索，互联网社保服务模式已经形成三种模式：转包模式（贴牌模式）、平台模式（淘宝模式）与直营模式（京东模式）。转包模式（贴牌模式）就是传统服务商流行多年的“互为代理”模式，将具体业务转包给各地供应商，赚取服务费差价；平台模式（淘宝模式）是搭建了一个人力资源服务行业交易平台，平台只负责信息聚合，客户和服务商直接签约，平台不对合同负责，也不对服务结果负责，赚取信息服务佣金；直营模式（京东模式）则是全流程直营服务，和客户直接签约，并为客户提供服务，对结果负责，通过提高服务效率和质量赚取服务费。

“无论什么模式，社保服务的核心还在于服务！”51社保CEO余清泉说，“互联网时代，企业一定需要更透明、更高效、更有保障的服务。我们在国内唯一做到了全直营、100%官方截图验真、全流程满意度评价等，虽然这需要克服很多的困难增加很多的成本，但我们坚定不移地踏踏实实去做了，我们更在乎的是用户的满意与信任。”人力资源服务业产品品类少、交易频次低，是否需要淘宝类的交易平台很难讲；而传统“互为代理”的转包模式，到了精细化运营阶段，服务链太浅，提升效率空间有限，成本无法降下来，而响应速度、交付质量都不可控，顾此失彼，最终效率和满意度两大目标都无法实现。也正是基于对服务、对行业的深刻理解，51社保坚持全直营，致力于打造企业服务的京东模式。

互联网服务已进入“下半场”

美团和大众点评CEO王兴提出中国互联网进入下半场，还要靠创新服务于各行各业，靠互联网，靠IT技术为各行各业的各个环节提升体验，提高效率，减低成本。全面启用京东快递，只是51社保直营服务战略及拥抱互联网服务“下半场”中的一个细节。下一步51社保讲全面整合薪税保服务的线上办理流程和线下现场操作环节，然一切流程成为真正在线的闭环，同时通过技术推动进行更多的自动化操作，把唯快不破的体验做到极致，把服务成本降到最低。

其实，51社保两年来，深耕直营服务，不断追求通过技术在各个环节不断提升服务效率和质量，并已得到市场认可。在最近某知名创业信息服务机构的调研中显示，近1/3的创业企业都使用了51社保。51社保已经成为名副其实的“创业标配”。而一些行业龙头也都逐渐拥抱便捷、透明、高效的互联网服务，在51社保的客户中，已经有上百家已上市或新三板挂牌公司。 他们都一起见证了51社保在直营服务上的高速发展和锐意创新。