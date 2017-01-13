景域2017年会 洪清华发布“IP矩阵、落地生根”战略

上海2017年1月13日电 /美通社/ -- 1月13日，“爱拼IP才会赢” -- 景域集团2016年度总结暨奋斗者表彰大会在上海新国际博览中心隆重举行。来自景域集团上海总部的员工，全国各分、子公司员工代表，以及合作伙伴、投资人等3000多人与会。景域旗下各事业版块负责人大秀2016年取得的佳绩，景域集团董事长、驴妈妈旅游网创始人洪清华更表示：景域2017年要实现“IP矩阵，落地生根”，五年后成为最受尊重的世界级旅游集团。



洪清华发表演讲

洪清华动情地回顾了景域集团与五年前相比在员工数量、财务收入、公司数量、投资人等方面产生的巨大变化，尤其是对景域五年后发展远景的展望，让现场3000多景域人热血沸腾。洪清华表示：“景域集团五年后要成为最受尊重的世界级旅游集团，业务遍布全球；成为全中国最好的旅游精英奋斗平台；拥有超强IP矩阵；驴妈妈会成为全球最大以门票为核心的网络平台，自助游的领军品牌。”



景域奋斗者团队

2016年，景域集团市场营收高速增长，全年增长超过130%，连续5年入选中国旅游集团20强。这既得益于董事长洪清华的英明远见，更离不开各事业部的通力协作。景域旗下奇创、驴妈妈、旅发、营销、帐篷客、旅投等六大事业板块硕果累累。景域最大IP驴妈妈，门票和周边游一路领跑OTA，在5A、4A景区市场占有率、全年出票量、周边自助游市场份额等多个领域取得了行业第一。景域最年轻的公司旅投，在IP实践、平台联动、创业孵化、产融结合四个方面打下坚实基础：与浙旅合资公司已托管运营江郎山、根宫佛国等14家景区，并20亿首秀建德，开创了政府、国企、民企通力合作打造全域旅游标杆的先河；与广西旅发等共同成立100亿旅游基金；与深圳大通共同成立文化旅游创新基金，首期规模20亿；与华策集团共同成立影视传媒公司；与丰盛集团、卓尔集团等成立众邦金控；更推出鲸鱼文创品牌。而景域旅发已运营新疆呼图壁、马鞍山濮塘国家度假公园等11家景区，景域营销更为旅游目的地打造了“伊跑而红”等经典营销活动，引爆当地旅游市场。



授旗仪式

对于景域2017年的战略，洪清华总结为：“合纵连横、饱和攻击；IP矩阵、落地生根；企业建设、资本助力”。“以客户为中心，以奋斗者为本，以协作促效率”，洋溢着奋斗者风采的景域人在斗志昂扬、欢歌劲舞中奔向他们的2017。