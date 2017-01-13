金卫医疗控股股东提出每股1.25港元自愿性有条件现金要约

香港2017年1月13日电 /美通社/ -- 中国领先的综合医疗企业，金卫医疗集团有限公司（香港联交所股份代号: 00801、台湾证券交易所股份代号: 910801）（“金卫医疗”或“公司”）今日宣布，公司主席、执行董事及控股股东甘源先生（“甘先生”）所控制的Magnum Opus 3 International Holdings Limited（“MO3”）向公司提出自愿性有条件现金要约，包括收购公司所有已发行股份（MO3及其一致行动人士已经拥有或同意收购者除外）、所有尚未行使可换股票据以及注销所有尚未行使购股权。MO3是由甘先生及Qin Wall Investment Holdings Limited（由中国华融国际控股有限公司全资拥有）为自愿性有条件现金要约而成立的特殊目的公司。

MO3承诺全力维持公司股份于香港联合交易所主板及台湾存托凭证于台湾证券交易所之上市地位，并于自愿性有条件现金要约结束后一段合理期间内，采取适当措施确保公司全部已发行普通股股本将不少于25%由公众人士持有。

自愿性有条件现金要约价格为每股现金1.25港元，较2017年1月12日（即最后交易日）收市价的每股股份1.11港元溢价约12.61%，相对最后交易日前30个交易日平均收市价约每股股份1.04港元溢价约20.19%。

自愿性有条件现金要约所需要的资金来源于MO3的自有资金及MO3向中国民生银行有限公司进行发债融资。宝积资本有限公司担任MO3的财务顾问。

自愿性有条件现金要约之详情，公司已根据香港联合交易所有限公司之相关上市公司规定予以公布并上载至公司网站如下： http://www.goldenmeditech.com/big5/ir/announcements.php

关于金卫医疗集团有限公司 （ 香港联交所股份代号 : 00801 、台湾证券交易所股份代号 : 910801 ）

金卫医疗（www.goldenmeditech.com）为中国领先的综合医疗事业集团，为推动行业发展的先行者。在过去几年中，凭借积极创新、进取的精神以及把握医疗市场先机的能力，金卫医疗在医疗设备和医疗服务领域内的脐带血干细胞储存及医院管理业务均取得领导性地位。金卫医疗将继续实践其使命，通过有机增长和战略扩张保持其中国领先医疗集团之地位。