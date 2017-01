星际特工瓦雷诺的座驾SKYJET模型在迈阿密发布

- 雷克萨斯和《星际特工瓦雷诺:千星之城》主演丹恩-德翰抢先目睹单座宇宙飞船SKYJET的炫酷

- 吕克-贝松执导的这部最新科幻大片即将上映,片中SKYJET是一大亮点

迈阿密2017年1月14日电 /美通社/ -- 2017年科幻大片《星际特工瓦雷诺:千星之城》(Valerian and the City of a Thousand Planets)主演丹恩-德翰(Dane DeHaan)昨晚亲自揭开影片中的关键道具——宇宙飞船模型的神秘面纱。雷克萨斯(Lexus)在迈阿密举办盛大的体验活动,这艘单座宇宙飞船SKYJET在活动中首次亮相,展示该品牌的最新产品和生活方式活动。

(图片:http://mma.prnewswire.com/media/457029/Lexus_International_Valerian_1.jpg)

(图片:http://mma.prnewswire.com/media/457030/Lexus_International_Valerian_2.jpg)

(图片:http://mma.prnewswire.com/media/457031/Lexus_International_Valerian_3.jpg)

(图片:http://mma.prnewswire.com/media/457032/Lexus_International_Valerian_4.jpg)

电影团队在制作SKYJET时,希望这种交通工具可以立足于现实,同时也符合700年后“瓦雷诺”未来世界的特点。影片的创意团队与雷克萨斯设计师对现实中的雷克萨斯标志性汽车造型加以改造,将当代设计元素巧妙融入最终版的SKYJET。

SKYJET的最终设计根据雷克萨斯标志性的“纺锤”形格栅进行了调整,并效仿了备受期待的2018款雷克萨斯LC轿跑的前灯造型,完美结合了动感外形与空气动力学设计。此外,在设计该概念模型的内饰时,《瓦雷诺》创意团队还借鉴了该品牌在人工智能(AI)和先进的人机界面(HMI)技术上取得的最新进展。影片中还有假想的未来能量胶囊,而该灵感就汲取自雷克萨斯所掌握的氢燃料电池技术。2016年11月,这艘宇宙飞船的图片首次公布,同一天发布的还有这部影片的预告片。

丹恩-德翰就此次SKYJET模型发布评论道:“我一直渴望与吕克-贝松(Luc Besson)合作,因为他对影片的每一个细节都会精雕细琢,用最天马行空的想象力让影片更加生动有趣。与雷克萨斯在SKYJET上的合作就是最好的例子。瓦雷诺坐在Skyjet上呈现出史诗般宏大的追击场景定将成为影片最精彩的画面之一。”

该模型的发布活动就如一场盛大的灯光秀,丹恩-德翰之后上台讲述了有关SKYJET的拍摄以及与另一位主演卡拉-迪乐芬妮(Cara Delevingne)和导演吕克-贝松在片场的故事。

在谈到本次合作时,雷克萨斯全球品牌营销部主管Spiros Fotinos表示:“当吕克-贝松第一次跟我们谈起自己对《瓦雷诺》的设想时,我们明白了,他和我们一样希望能超越平凡,创造出震撼人心的效果。从雷克萨斯的角度来想象SKYJET的设计和技术真是一个挑战,但也让我们感到兴奋。不止是让我们的品牌出现在这个奇妙的故事中,当我们告诉设计师和工程师,他们要面对的是一艘宇宙飞船时,他们的喜悦和兴奋都溢于言表。”

在接下来的7个月里,雷克萨斯将推出一系列独具特色的体验活动,届时全世界的影迷们将能够近距离参与到2017年电影上映前的推广活动中。

