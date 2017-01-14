聚焦齿科3D打印技术，TCT亚洲展2017强势登沪

上海2017年1月14日电 /美通社/ -- 20多年来，TCT一直代表着3D科技革命的前沿；从早期的快速成型开始，TCT就已成为3D打印、增材制造和产品开发技术跨终端用户、企业和工业应用的重要信息来源和资讯“宝典”。继第一届亚洲3D打印、增材制造展览会（TCT亚洲展）于2015年3月成功举办之后，2016 TCT亚洲展也取得强劲增长（110家参展企业、10,521名海内外专业观众、41位演讲嘉宾和530位参会代表，45%的展位面积增长）。

为适应不断发展的市场需求和办展需要，由上海万耀企龙展览有限公司主办的 2017 TCT亚洲展将于3月8-10日移师上海新国际博览中心，涵盖3D打印、增材制造、CAD/CAE软件、测量与检测以及传统的制造工艺等各个方面，继续致力于促进3D科技在各工业领域设计、开发和制造方面的应用。

TCT亚洲峰会作为目前行业公认的亚太地区最重要的3D技术会议之一，2017年将继续上演一系列来自航空航天、工业和医疗等领域的高端3D 技术应用论坛，展会同期还有一系列涉及教育、文化创意等的现场活动，精彩让人期待。3D科技在亚太区市场前景广阔，如果本行业从业者希望在这个新兴市场上占据一席之地，或者是了解市场发展的最新动态和应用情况，作为行业风向标的TCT 亚洲展无疑是每一位从业者的不二之选。

众所周知，随着3D打印技术在牙科领域的应用不断深入，从模型、导板再到牙冠和种植体，3D打印技术正在不断改变口腔诊疗的产业链：目前包括Stratasys、3D Systems、EOS、Sisma 等3D厂商以及口腔行业耕耘多年的BEGO、普兰梅卡等医疗巨头都纷纷生产适合口腔应用的3D打印设备，以下是口腔行业内主要用户，如北京大学口腔医院 、上海交通大学医学院附属第九人民医院、成都登特牙科技术开发有限公司以及其他一些用户的3D打印技术、设备使用情况及其在本次2017 TCT亚洲展的相关信息。

北京大学口腔医院 -- 使用机型：Concept Laser M-LAB金属3D打印机

北大口腔医院的唐志辉教授是国内率先使用金属3D打印技术开展补种牙口腔修复工作，现在已经进入了动物实验阶段，预计在2-3年内有望得到CFDA的批准并用于人体。金属3D打印将会进一步改变医疗诊所与技工所的工作流程，目前口腔医院通过使用3Shape或者其他口内扫描设备获取数据，然后交由到合作的技工所，由技师进行铸造牙冠的工艺流程，该流程能进一步简化，首先在口腔诊所扫描数据，使用软件进行三维设计后与优化后，将数据传输至技工所的打印机并直接完成假牙的打印流程。现在使用传统工艺需要3-6个月完成的种植牙可能减少至1-2天即可完成。

3月9日于上海新国际博览中心举办的亚洲3D打印、增材制造展览会暨TCT亚洲峰会数字化齿科与3D技术论坛中，唐志辉教授将出席演讲，就《3D打印个性化纯钛根形种植体的研发》为题，分享3D打印个性化纯钛根形种植体的特点，以及目前其细胞和动物试验结果。

上海交通大学医学院附属第九人民医院 -- 使用机型：3D Systems ProJet 3510

作为全国领先的医工结合的典范，上海交通大学医学院附属第九人民医院的口腔技术室拥有国内较为领先的数字化口腔全套设备，包括拥有数字化铸造、口内扫描仪以及国内最先进的三台同类个性化数字化切削台车；九院也是国内较早购买3D Systems ProJet 3510的用户之一。目前该设备主要应用于口腔种植导板与正畸模型的制作，原本使用人工制作需要3小时完成的模型，通过3D打印可在1个小时内完成，大大减少了口腔模型的制作时间。

3月8-10日，3D Systems（展位号N5-G30）和上海九院3D打印中心（展位号N5-C61）都会在TCT亚洲展上分别展示相关的产品与应用，与来自全国的对该技术感兴趣的专业医师、专家进行交流互动。



上海交通大学口腔医学院口腔颌面外科学系沈国芳主任在2016 年TCT亚洲峰会上的演讲

成都登特牙科技术开发有限公司 -- 使用机型：EOS M280 、Concept Laser M1和MLab打印机

登特义齿一直引领现代口腔修复学、材料学、工艺学的技术潮流。目前，登特应用金属增材技术用于制固定烤瓷冠桥、金属冠桥的成型和桩核，并成功用于活动支架的成型；通过使用3D打印技术，其制作的牙冠特别是全口牙冠崩瓷情况显著减少。

目前登特使用的5台金属激光增材制造设备，包括EOS的M280、Concept Laser的Mlab和Concept Laser M1的3D打印机，在TCT展上，EOS（展位号：N5-C20）与Concept Laser （展位号：N5-G16）的专业人士将帮助与会者详细了解金属增材制造对于义齿加工的革命性影响。

Stratasys（展位号：N5-G18）、Sisma（展位号：N5-C62）也在TCT亚洲展的参展商之列，展会同期举办的TCT亚洲峰会，其中的数字化齿科与3D技术论坛将会重点探讨定制化种植体、3D数字化导板、烤瓷牙3D成型等一批新技术应用。除北大口腔医院以外，论坛还邀请了同济大学附属东方医院、瑞典Stockholm大学以及复星牙科将做专场的演讲。具体日程及演讲嘉宾包括：

数字化齿科与3D导板的使用 (黄远亮，教授，同济大学附属东方医院)

3D打印个性化纯钛根形种植体的研发（唐志辉，主任医师，北京大学口腔医院）

烤瓷牙工艺-从钴铬合金到陶瓷光固化成型（沈志坚，教授，Stockholm University）

即刻修复与3D打印技术的结合(刘政，技术总监，上海复星牙科事业部)

除了数字化齿科与3D技术论坛外，现场还有3D打印与定制化医疗器械论坛和骨科3D打印临床转化论坛，欢迎医疗领域的专家教授参与。目前，TCT亚洲展免费参观预约系统已开通，微信搜索并关注“TCT亚洲展” 官方微信，点击“观众服务”下面的“我要参观”，即可预约参观展会。成功预约参观即省100元注册费，并有机会赢取价值高达1,000元的同期峰会门其他精美礼品。需要参加峰会的专业人士，欢迎致电021 6195 3574或发送邮件至 komi.xu@vnuexhibitions.com.cn，2017年1月31日前还可享受9折早鸟价。

3月8-10日，上海新国际博览中心，TCT亚洲展暨TCT亚洲峰会期待各位的莅临。