德国莱茵TUV深圳公司再次荣获“优秀外资企业”称号

深圳2017年1月14日电 /美通社/ -- 1月6日，深圳外商投资企业协会及深圳国际投融资商会在深圳大剧院举行了“2016年会员大会暨优秀外资企业表彰大会”，德国莱茵TUV深圳公司（下称TUV莱茵深圳）再次荣获“优秀外资企业”称号。



德国莱茵TUV深圳公司负责人杨佳劼先生代表获奖企业上台领奖



表彰大会现场

当天晚上，深圳市委常委、统战部林洁部长，深圳市陈彪副市长及港澳与外国友好商会代表、境外工商界知名人士、各国驻穗领事馆代表和会员企业代表等共计1000余人共聚一堂，叙情谊展未来，满怀信心迎接2017新挑战。杨佳劼先生，TUV莱茵深圳公司副总经理、大中华区电子电气产品服务部副总裁，代表深圳公司出席了颁奖晚会，并作为外资检测认证机构的获奖企业代表上台接受陈彪副市长的颁奖。这是德国莱茵TUV深圳公司第四次荣获此称号。

郭小慧执行会长在发言中表示，外商投资企业和国有企业、民营企业一样都是深圳经济的重要组成部分，在进出口贸易、工业产值、税收收入、就业等都发挥着重要作用和贡献。受表彰的优秀外资企业在创新发展、社会责任、公益事业的诸多方面做出了卓越、突出的成绩，他们是深圳外商投资企业的领跑者。全国外商投资企业“双优”评选自开展以来，至今已经连续举办了二十六届，是外商投资企业最具权威性的表彰活动。

杨佳劼先生表示，“深圳各产业在过去都表现出了丰富的活力，这源自于市各级政府对产业的大力支持和切实有效的政策措施。作为外资企业，我们在深圳发展的20余年，对此深有体会。另外一方面，我们作为外资企业扎根深圳，伴随深圳各产业的发展，也在不断地成长。我们发现，开放、透明、公正的政府执政精神与优秀企业间的相互作用一直是成就深圳经济腾飞的坚实基础。德国莱茵TUV深圳公司在过去4年连续被外商投资协会评为双优企业，这既是对我们全体深圳员工辛勤工作的认可，也是对我们的一种鞭策”。对于未来，杨佳劼先生充满信心，“在国内经济进入新常态，出口增速放缓的大环境下，TUV莱茵深圳一定会在生机勃勃的深圳和本地企业们一起，走出一条以科技创新为指引，以客户需求为中心的成功之路”。