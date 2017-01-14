金诚集团打造特色小镇亮点–“明日世界”

无锡2017年1月14日电 /美通社/ -- 由金诚集团主办的2017特色小镇创新发展年会将在已启动建设的“明日世界”举行，此次年会从1月6日持续到15日，包括数百位金诚政府合作伙伴在内的近千名客户参与此次活动。

在拉德·伯德导演的电影《明日世界》中，主人公凯西和发明家弗兰克寻找的“明日世界”，是一个隐藏在神秘时空中，可以改变人类命运的未来世界。而为了找到这个神奇的地方，两人不惜一切代价进行了一系列的冒险之旅。

其实，在现实生活中，也有这样一个“明日世界”。

在这个世界里，人们可以体验VR虚拟、D-BOX影院等充满科技感和未来感的互动项目，还可观看国际剧目秀、群星演唱会，乘坐空中轨道穿梭在水上空间与商业区之间。来这里，与其说是参观和旅游，倒不如说是感知即将到来的明日世界。

这便是金诚集团目前正在打造的“明日世界”，它也是金诚特色小镇的缩影。来到这里，游客将会明白金诚特色小镇的特色所在。

明日世界坐落于太湖旅游度假区，毗邻太湖，背依灵山，总面积达32万平方米。作为一个极具生命力与活力的未来世界基地，它充分展现了金融、文化、教育、健康等产业如何与金诚特色小镇发展完美结合。

按照规划，该项目将包括酒店集群、体验基地、国际剧场、水上空间、商业中心、有机农业、空中轨道等业态。其中，酒店集群满足不同客群的需求，丰富特色小镇的品质生活； 体验基地将融合金诚核心产业链中的科技、金融、产业等优势资源，通过VR科技、D-box影院、特色小镇展示厅等方式，让人们以真实的感官体验，进入未知的明日世界；国际剧场中，金诚将引入加拿大Cavalia等优秀国际剧目，为游客带来内容丰富的文化盛宴；水上世界借助太湖优势，打造人与自然的完美结合；空中轨道则会连接景区、娱乐区、商业区等，使各区域形成完整的闭环系统……

为什么要打造明日世界？金诚集团董事长韦杰表示，一方面，金诚希望能够以更加直观的方式向人们展示金诚特色小镇的架构体系，另一方面，金诚也希望以此为契机，为国内新型城镇化发展提供新的参考。

作为新型城镇化领域的先行者，金诚集团将国外先进理念和产业模式与国内资源相结合，开启金诚特色小镇之路。不同于传统的房地产项目，金诚特色小镇以核心产业为基础，以江、浙为核心，以资源为优势，以现代化城市的标准完善文化、旅游、教育、医疗等配套产业，融合PPP+产业化+金融化的小镇投资、建设、运营于一体，打造具有生命力的全生命链小镇。所有这些内容，都将在“明日世界”中得到展现。