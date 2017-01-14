特色小镇新型健康体系：在家门口享受先进的国际服务

无锡2017年1月14日电 /美通社/ -- 1月12日，由金诚集团主办的 “特色小镇新型医疗模式构建市场新生态”健康主题高端峰会在无锡召开。世界外科学大会创始人山岸久一、台北北投医院院长蔡清标、金诚集团旗下新城镇发展集团副总裁骆卓琼、金诚新城镇集团综合运营中心总经理李洁等中外专家、地方政府代表、投资界人士等300多人出席了此次大会，共同探讨如何在特色小镇中打造新型健康体系。

随着生活水平的提高，人们对自身健康的关注度也越来越高。《“健康中国2030”规划纲要》的发布，为国内健康产业发展提供了一大机遇。在这样的背景下，特色小镇又该如何抓住机遇，构建完善的新型健康体系？



世界外科学大会创始人山岸久一在峰会现场发表主题演讲

“健康产业是一个特殊的产业，既可以成为特色小镇的核心产业，同时又是非常重要的配套产业。”金诚新城镇发展集团副总裁骆卓琼表示，作为一家致力于新型城镇化发展的现代金融服务集团来说，金诚将健康产业作为四大核心产业之一，努力打造富有特色的健康生态体系。例如在医疗方面，金诚正在筹建金诚国际医疗中心，该中心规划床位1500张，将按照国际化JCI标准打造三甲综合性医院，并以开放医疗平台方式和日本、美国、台湾等多家大型医院的优势专科展开合作。

“金诚将通过特色小镇，持续构建独一无二的健康生态圈，为更多人带来公平、优质的医疗条件，努力让健康回归生活的本质。”骆卓琼说。

世界外科学大会前会长山岸久一重点解析了如何建设区域医疗。他认为，区域医疗的建设需要聚合政府、医护人员、民众、企业等各方力量，同时，除了基础设施建设之外，还应重视对全能医护人才的培养。他还建议金诚在自己的特色小镇中培养医疗专家队伍，尤其是癌症和儿科方面的优秀专家等，因为些专家都将对特色小镇医疗体系的打造起到至关重要的作用。

“对于一个人来说，健康是1，如果没有这个1，后面再多的0也没有意义。”台北北投医院院长蔡清标一语道破健康的重要性。他还指出，打造健康小镇正越来越成为一种潮流，例如迪拜打造的健康城，拥有急性医疗照护，养生的度假疗养小区，还提供一些护理服务等，在当地颇受欢迎。新加坡也正在打造诺维娜健康城，预计2030年完成。这些都为国内打造健康小镇提供了一系列参考。他还特别强调，对于健康小镇的建设来说，绿色住宅、有机食品、三甲医院和预防医学、老人看护等因素，是需要考虑的关键因素。

本次健康高端主题峰会为金诚特色小镇中健康体系的建设提供了重要参考。目前，金诚已经打造了自己独一无二的健康生态体系。在医疗方面，金诚通过“中学为体西学为用”的方式，整合国际先进医疗资源，为小镇居民提供国际领先的医疗技术、模式和服务。此外还有包括易明和观健康管理中心、纽堡迪健身中心、金诚有机农业、膳食管理等丰富的健康产业内容。未来，金诚特色小镇模式下的新型医疗体系，也将为“健康中国”贡献自己的力量。