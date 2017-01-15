山姆会员购物体验又出新 “邂逅”巨星荣誉会员

佳洁士笑容大使小S（徐熙娣）亲临山姆店

深圳2017年1月15日电 /美通社/ -- 2017年1月14日 ，开业仅一个月的全球高端仓储式会员制商店 -- 山姆会员商店厦门店迎来人气明星小S（徐熙娣）。当天，佳洁士笑容大使小S获赠山姆会员商店荣誉会员，并在佳洁士全优7效新品发布会现场亲自分享“一口好牙吃得开”心得，同时祝福山姆会员新春快乐，鸡年大吉。



小S在山姆会员商店与所有来宾及会员合影

小S注重高品质家庭生活，与“男神”贝克汉姆同为山姆荣誉会员

小S亲临山姆会员商店厦门店出席口腔护理品牌佳洁士全优7效新品发布会-小S“吃得开”见面会。在热情洋溢的舞蹈中，小S身着靓丽服装闪耀登场，引发现场热烈欢呼。山姆会员商店中国首席运营官文安德（Andrew Miles）上台致辞开场，他对小S亲临山姆会员商店表示热烈欢迎，并且认为小S是一位非常有爱的母亲、注重高品质家庭生活，与山姆会员商店的目标会员所向往的生活方式非常契合；同时也表示山姆始终倡导会员品质生活，通过优质商品助力每位会员成为“大”生活家。活动现场，文安德赠予小S山姆荣誉会员，她亦是继大卫·贝克汉姆之后又一位巨星成为山姆会员商店荣誉会员。小S自己非常开心和心目中的“男神”贝克汉姆享有同样荣誉，成为山姆会员商店荣誉会员。文安德还表示，未来山姆会员商店将会邀请更多的名人明星亲临门店，与会员互动，为会员带来惊喜的购物体验。



山姆会员商店中国首席运营官文安德授予小S山姆荣誉会员

发挥综艺女王本色，小S以优质苹果向山姆会员传递“好牙口吃得开”

当天最精彩环节当属山姆会员商店幸运会员与小S同台互动，参与游戏“一口好牙大比拼 吃苹果猜产地”。大热综艺《康熙来了》的当家主持小S当仁不让地在比赛现场做起了主持和裁判，山姆会员代表参赛试吃苹果，最先正确抢答出商品产地者获胜。比赛开始，山姆会员纷纷奋力抢先吃第一口苹果，“咔咔咔”非常清脆的咬苹果的声音，贯穿全场。综艺天后小S不改活宝本性，充分展现她幽默又搞怪主持风格，让现场欢笑连连。她更强调，一个爱吃美食的人，更要时刻注意口腔护理，呵护牙龈，保持一口好牙。同时，小S也现场给大家推荐了佳洁士发布的新品全优7效牙膏，让你随时吃得开！当天会员代表试吃的苹果为山姆会员商店Member’s Mark（会员优品）来自新疆核心产区的大苹果，也是国家地理保护标志产品。

辣妈小S传授“家庭煮妇”经，新鲜食材料理才是家人幸福王道

在活动中，小S“自曝”特别爱逛超市，自嘲已成为货真价实的“家庭煮妇”。不久前刚出版了她的第一本料理书《国际厨娘的终极导师：小S与芭娜娜的生活风格料理书》，上个月拍完她与蔡康永的电影《吃吃的爱》。辣妈小S称现在已经跨界美食界，自己的生活完全沉迷于逛超市挑选新鲜优质的食材，为女儿及家人做饭，并且热衷研究食材的不同种类及挑选方法，注重家人的生活品质。小S表示从前她就是个不折不扣的吃货，自从有了小孩之后，更想用新鲜安全的好食材做料理给家人。当渐渐开始尝试料理后，发现自己对烹饪的乐趣越来越浓厚，更发现优质食材可以让料理更美味， 满足家人挑剔的口味。

最后，山姆会员商店中国首席运营官文安德（Andrew Miles）与小S互赠礼品。一如山姆会员商店对会员全心全意的关爱，文安德先生代表山姆会员商店向荣誉会员小S送上山姆Member’s Mark高品质红枣礼盒，希望注重家人生活品质的明星妈妈小S能用好食材为家人烹饪更多健康美味的食物，并提前送出新春祝福。小S也有备而来，回赠山姆会员商店精心准备的炫美大麦花刺绣画，祝愿山姆会员商店生意红火、佳洁士全优7效新春大卖。



山姆会员商店中国首席运营官文安德将Member’s Mark红枣赠予小S

山姆会员商店厦门店作为继福州店之后的第二家落户福建的山姆会员商店，也是山姆2016年在中国开设的第三家新店，前所未有的开店速度显示了山姆在华加速发展的战略。于2016年12月15日正式开业的厦门山姆店延续山姆“会员第一”的经营理念，以其独有的会员制仓储式经营模式，提供富新鲜感的购物体验、全球甄选的高品质商品和高会员价值，该店引入的全国山姆首个集存储和销售为一体的步入式冷藏库,更具保鲜效果，提高了产品的新鲜度和品质。

关于山姆会员商店

山姆会员商店是世界500强企业沃尔玛旗下的高端会员制商店，其名取自零售界传奇人物 -- 沃尔玛创始人山姆·沃尔顿先生。自1983年4月首家商店在美国俄克拉荷马州的米德韦斯特城开业起，山姆已有超过30年的历史。90年代初，山姆开始进入国际市场，发展至今在全球已拥有800多家门店，成为全球最大的会员制商店之一，为5000多万个人与商业会员提供优质的购物体验。在中国，第一家山姆会员商店于1996年8月12日落户深圳。目前，山姆已在中国开设了15家商店，分别坐落在北京、上海、深圳、广州、福州、大连、杭州、苏州、武汉、常州、珠海、天津、厦门；此外，山姆开发了在线购物平台www.samsclub.cn和移动端App“山姆会员商店”，在京东开设山姆会员商店京东旗舰店，为会员提供更便捷的购买。未来，山姆会员商店将继续扩大在中国的投资和加强全渠道平台的搭建，让更多的中国家庭享受山姆会员商店带来的优质生活。