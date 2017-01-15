佳洁士携手青基会成立“佳洁士笑容基金”

数百“北漂族”共享团圆饭助力笑容传中国

北京2017年1月15日电 /美通社/ -- 2017新春之际，佳洁士于北京举办了以“团圆千万家，笑容传中国 -- 五湖四海同相聚，2017佳洁士新春团圆宴”为主题的公益活动。佳洁士在活动上宣布携手中国青少年发展基金会（以下简称“中国青基会”）成立“中国青少年发展基金会佳洁士笑容基金”（以下简称“佳洁士笑容基金”）。佳洁士品牌代言人，著名主持人何炅“空降”活动现场，参与“佳洁士笑容基金”启动仪式，和代表家庭互动，并与现场超过数百位来自五湖四海的“北漂一族”共聚团圆宴时光。此外，本次活动由京东超市平台进行同步直播接力公益。

“佳洁士笑容基金”首次启动，将助一千户家庭新年团圆

宝洁大中华区口腔护理品类品牌总监罗绮茗在活动上分享了佳洁士笑容基金成立的初衷。2016年，是佳洁士在进入中国的第20年，与中国青少年发展基金会携手发起的“让中国的明天笑得更灿烂”爱牙行动，帮助200所希望小学近12万师生改善口腔健康状况，让孩子们重拾健康自信笑容。该项目更获得了第六届中国公益节颁发的“年度公益项目”奖。

秉承“健康自信笑容传中国”的品牌使命，2017年，佳洁士决定再次与中国青基会合作成立“佳洁士笑容基金”，旨意在未来帮助更多青少年学习并掌握正确的口腔护理知识，养成良好的口腔卫生习惯，从而提高中国青少年口腔健康水平。中国青少年发展基金会副秘书长杨春雷在启动仪式上强调：“‘佳洁士笑容基金’的成立让佳洁士和中国青基会的公益合作变得更全面、更深入。未来，我们将携手推动宝洁希望小学可持续发展，帮助青少年养成良好的健康卫生习惯。”同时，他亦诚意邀请社会各界人士积极关注并参与到这项公益事业中。



宝洁大中华区口腔护理品类总裁欧阳庆球、中国青基会副秘书长杨春雷及佳洁士笑容大使何炅一同进行 “佳洁士笑容基金” 的启动及捐赠仪式

“团圆”总是新春佳节里千千万万人所期待的事。藉由中国农历新年临近，佳洁士把“佳洁士笑容基金”项目启动后的首个落地活动命名为“团圆千万家，笑容传中国”。

佳洁士为此特别举办了本次新春团圆宴活动，邀请了数百位来自五湖四海的北漂一族们共享热闹温馨的团圆饭，共度充满年味的幸福时光。同时他们也成为“佳洁士笑容基金”成立的重要见证人。



佳洁士笑容大使何炅带领全场来宾进行笑容大合照互动

2017年“佳洁士笑容基金”成立后的第一笔资金，将用于资助1000户家庭的在外务工的父母回家与孩子团圆。未来4年，“佳洁士笑容基金”将继续致力于“笑容传中国”的品牌使命，计划开展“佳洁士健康教育爱牙课堂”、制作并推广“佳洁士健康教育爱牙”课件和“健康笑容教师培训”等长期公益项目。

作为佳洁士的合作伙伴，京东超市与佳洁士不但在商业上，在公益理念上也有很高默契。本次活动经由京东超市全程网上直播，进行公益接力。京东商城管理部副总裁凌晨凯代表京东出席了本次活动，并向代表家庭的小朋友送上礼物以示问候。此外，10位京东超市快递员化身“笑容大使”，出现在现场宴席之中，为台下嘉宾送上“笑容团圆大礼包”，惊喜互动引发全场热烈反应。



京东商城管理部副总裁凌晨凯出席活动并向代表家庭的小朋友送上礼物以示问候

佳洁士二十年，致力让国人拥有健康自信笑容，“笑容传中国”从未间断

秉承着“健康自信，笑容传中国”的理念，佳洁士的“笑容公益”从不止步。自1996年，佳洁士品牌刚刚来到中国的时候，就致力于以传递健康笑容为己任，将第一支含氟牙膏引进到中国，大力推广和普及口腔健康知识，帮助降低了一代人的蛀牙率。二十多年来，持续发起了多项公益项目，如“佳洁士爱牙车”、“牙防新长征”、“佳洁士学校口腔教育计划”等等，均得到社会各界的认可。

2016年，佳洁士发起了“让中国的明天笑得更灿烂”爱牙行动，为全国200所宝洁希望小学捐赠24万套佳洁士爱牙套装和爱牙手册，改善山区孩子的口腔健康状况。该项目获得了第六届中国公益节颁发的“年度公益项目”奖。

2017年，佳洁士启动“佳洁士笑容基金”，正如宝洁大中华区口腔护理品类总裁欧阳庆球在专访中所说，“佳洁士笑容基金”是佳洁士公益事业长河的新延续，将继续推动中国口腔健康公益事业的发展。