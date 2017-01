脚踩加速踏板,在不确定世界中奋勇前行

海德思哲的一项新研究显示,如今的成功机构以领先于竞争对手的速度和灵活性果断向前发展,将在2017年世界经济论坛举办地首次亮相的一本新书会详细描述研究的内容

瑞士达沃斯2017年1月15日电 /美通社/ -- 在快速更新、动荡不安的时代,成功的领导者与机构快速向前发展,同时能够在情况发生变化和新机会到来时果断转向。全球高管搜索、领导力咨询和企业文化塑造领先提供商海德思哲国际咨询公司(Heidrick & Struggles) (Nasdaq: HSII)进行了一项采用独特方法的研究“Accelerating Performance”(加快绩效),帮助客户在如今不稳定的经营环境中取得成功。

海德思哲领导力咨询部门执行副总裁兼董事总经理 Colin Price 表示:“在全球各大地区经历了意想不到、充满波折的一年之后,首席执行官们在2017年将需要弄清楚重大颠覆所带来的连锁反应,以及在他们各自所在的领域,还会有什么样的惊奇在等待他们。在颠覆到来时,风险与机遇共存。而领导者需要能够比以往任何时候加快所在组织的发展,以便走在‘老对手’和新兴竞争者的前面。”

Price 与别人合著了一本新书《Accelerating Performance: How Organizations Can Mobilize, Execute, and Transform with Agility》(加快绩效:机构如何可以灵活地动员、执行和转型),这本新书将于本周在一项非公开活动上首次亮相,届时世界各地的领导者将齐聚达沃斯参加2017年世界经济论坛(World Economic Forum)年会。十年来,海德思哲一直是世界经济论坛的战略合作伙伴。

Price 对此表示:“基于多年来开展的众多研究以及刚刚完成的广泛新研究,我们发现机构想要取得长期成功需要加速。”他将“加速”定义为“通过以较竞争对手更快的速度创建和改变发展势头缩短价值创造时间的能力”。

这项研究,加上与不同地区与行业的数百家公司合作的丰富经验,使得海德思哲开发出领导力框架“META”( m obilize, e xecute, and t ransform with a gility,灵活地动员、执行与转型)。这些优先考虑领域显示出领导者和机构为创建发展势头和在如今的颠覆性商业环境中实现加速所必须具备的特质与采取的不同行动。

海德思哲领导力咨询合伙人、新书联合作者 Sharon Toye 说:“尽管我们开始研究项目时认为精英机构使用与表现较逊色公司不同的管理方法、但我们发现研究范围内相对成功的公司看重的是相同的事情。所有公司都希望将客户放在首位。所有公司都希望管理层结构透明。所有公司也都希望实现创新。但精英公司处理相同问题的效率要高很多。”

海德思哲研究人员确定财富500强公司中的23家精英公司有一个共同的名字“超级加速器”。这些机构是《Accelerating Performance》中详述致胜行为的典型,同时避开了书中详述的“圈套”。

Price 说:“大多数竞争差异化来自机构了解其环境中变化并快速采取行动的能力。领导者必须快速灵活地采取行动,利用新的增长源,并保持当下竞争优势来源,换句话说,就是灵活地进行攻与守。”

