BOSS直聘今日头条联合发布媒体生态报告，内容人才受各方追捧

北京2017年1月15日电 /美通社/ -- 随着前沿技术的入场和读者阅读习惯的变迁，过去两年，媒体行业从内容制作、渠道分发到盈利方式都发生了深刻变化。近日，根据平台用户行为大数据，BOSS直聘与今日头条联合发布了《媒体价值升级与技术融合 --2016年媒体内容与媒体从业者生态报告》，该报告的主要结论为：

*内容创业爆发，自媒体告别单兵作战，媒体机构希求借移动端和新分发模式转型，互联网公司集体切入内容领域，“移动端”+“短视频”+“直播”成为新的内容赛道。

*一线城市仍是媒体人最佳从业地点，但目前媒体人薪酬水平和增长空间影响，月薪万元以下占多数。同时，在人才的学历、资历、岗位结构、薪酬水平和稳定性五大维度上，传统媒体与新媒体的融合达到新高。

*2016年，媒体人跳槽的期望薪资低于市场价，新媒体整体薪酬领先传统媒体15.8%

*机器学习、视觉算法等“智媒”技术远未渗透媒体行业，专业媒体人在人性洞察、规则制定和拓展信息外延等方面能够发挥的价值无可替代，将与AI共同塑造新的生态。

移动端内容爆发式增长，短视频直播领风骚

今日头条数据显示，2016年上半年是内容创业的集中爆发期。以今日头条平台为例，独立的个人与机构自媒体账户数量激增，到三季度结束，头条号账户总数已经达到30万。

娱乐、时尚、美食等生活娱乐类自媒体账号数量依然巨大，然而2016年政务头条号增长显著，占头条号总量比例上升到7.27%，数量上仅次于娱乐类账号。许多党政机关通过开通头条号实现“两微一端”全覆盖。头条号已经成为政务公开、民生服务、宣传推广的重要渠道。

值得一提的是，传统媒体集团在打造自有新闻客户端的同时，也希求在新的平台上继续吸引移动端的用户，并打造了一系列有影响力的子频道（《新京报》“剥洋葱”、《北京日报》“长安街知事”、《人民日报（海外版）》“侠客岛”等等）。

2016年，更多自媒体人获得融资，组建了团队，直接推动了相关职位量的迅猛增长。也是在2016年，更多互联网公司将内容生产视为品牌打造的新手段，纷纷组建专职内容团队，开发自身的媒体属性，打造传播爆款。



移动端流量增长

2016年是短视频和直播的爆发年，4G网络的进一步普及和流量费用的降低，为图片和视频内容的迅猛爆发提供了土壤。以今日头条为例，今年前三季度平台内容的日均阅读量从7亿翻到20亿；仅在上半年，视频和图片内容阅读量分别增长了160.56%和148.71%。

媒体人多数月薪不过万，偏爱北上广深杭

BOSS直聘的数据显示，北京、上海、深圳是媒体行业平均月薪最高的三个城市，分别为10110元，9570元和9280元。



全国平均媒体薪资

而整体来看，媒体从业者中，月薪万元以下的占多数，媒体行业的薪酬结构呈典型的偏分态分布，5000-6000元区间包括了49.6%的媒体从业者。

报告发现，媒体从业者的薪酬水平与学历和工作经验呈正相关。然而整体薪资增长速度较慢，需积累到五年才出现一个明显的增长台阶。目前，资深媒体人月收入的“天花板水平”在2万元左右。媒体从业者的地域分布上，一线城市仍占绝对主导地位，从业者在总量中达到71.74%。其中，来自北京的媒体从业者占到53%。二线或“新一线”城市中，杭州成为媒体人最青睐的城市。



媒体从业者城市分布

BOSS直聘的薪酬回报率回归模型显示，媒体从业者转型进入互联网行业后最多从事的是运营类岗位，其工作经验带来的薪酬回报率为14.6%，即每增加一年工作经验可以获得14.6%的薪酬增幅，这一数字比传统媒体行业高出6个百分点。与此同时，媒体相关专业毕业生对互联网行业的向往比例在逐年迅速递升，2016年的比例已经达到了2012年的两倍。

BOSS直聘的数据发现，记者普遍面临跳槽和跨行的焦虑，找工作的记者普遍“低估”了自己的身价。过去12个月中，“记者”这一媒体核心岗位求职者的期望薪酬平均值为7300元，中位值为6500元，均低于市场价1000元左右，直到2016年11月才有所反转。这种现象，在各行业中都比较罕见。

根据BOSS直聘的数据，新媒体类求职者中，本科及以上学历从业人员占到66.85%；而传统媒体行业本科及以上学历从业人员达到89.73%。但与学历分布相悖的是，2016年，新媒体领域的整体薪酬比传统媒体高15.8%。

BOSS直聘的研究显示，技术开发与视觉设计类人才在传统媒体中的岗位占比，从2010年起，六年间翻了一番。传统媒体对技术岗位的需求日益增大，薪资却低于新媒体和互联网平均水平。

前端、后端与移动端基础开发岗位目前是媒体行业的主要技术组成，媒体行业整体尚处在Web多媒体与客户端时代。而互联网行业在2016年进入了数据技术爆发期，以其代表岗位Hadoop工程师（大数据分布式计算）为例，媒体行业中鲜见相关岗位，薪资与吸引力均毫无竞争力。

目前媒体行业集中招聘的技术岗位以基础开发职能为主，机器学习、视觉算法、数据挖掘等“融合性技术”远未形成规模。然而“传统媒体与技术的融合”才刚刚开始，专业媒体人在现场取材、人性洞察、规则制定和拓展信息外延等方面能够发挥的价值无可替代，将与AI共同塑造新的媒体生态。