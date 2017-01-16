金诚高端主题峰会现场 重磅嘉宾解析特色小镇核心所在

无锡2017年1月16日电 /美通社/ -- 近年来，特色小镇受到各方关注，除了国家政策支持之外，地方政府、企业、学界等各方对特色小镇的探索热情也逐渐高涨。特色小镇发展现状如何？未来又该避免哪些问题？

1月14日，由金诚集团主办的特色小镇高端主题峰会在无锡召开，该峰会是2017特色小镇创新发展年会的一大重要部分。金诚集团董事长韦杰、博鳌亚洲论坛原秘书长龙永图等大咖，以及相关地方政府代表、投资业内人士、商界精英、媒体等300多人出席了此次峰会。会上，韦杰和龙永图深入探讨了特色小镇发展的相关话题。

韦杰表示，过去30多年中，中国经济和城市都获得了飞速发展，但同时“鬼城”、产业“空城”现象也陆续出现，这些城市快速发展中遗留的问题该如何解决？经济可持续发展的动力又在哪里？

中国经济和城市显现的问题，该如何为修复？韦杰说，金诚一直以来都在探索修复城市和经济。“2014年国家推出PPP的时候，金诚没有犹豫，为地方政府提供融资服务，但是后来我发现这个方式并不能实现可持续的发展，因此我们探索出金诚特色小镇发展模式，让民营资本依托小镇的核心产业，发展配套产业，这样以来，经济和城市发展才能长期可持续。”

韦杰强调，特色小镇的发展需要核心产业作为支撑，同时配套丰富的产业链，只有这样，才能打造独一无二的城市和特色小镇，促进未来经济实现长期可持续发展。韦杰还预测，未来3至5年，特色小镇建设将会进入白热化阶段。

作为新型城镇化建设领域的先行者，韦杰带领金诚集团早早布局特色小镇领域。目前金诚在全国范围内在建的特色小镇项目达30多个。

在峰会现场，龙永图发表了以“特色小镇发展的未来展望”为主题演讲。他认为，特色小镇顺应了中国经济转型和城镇化发展的大趋势，是未来城市发展的一大方向，不过他也强调，建设特色小镇要充分挖掘地方核心资源优势，不能盲目建设。这与韦杰的观点不谋而合。

他指出，中国城市前后经历建设和扩张大城市、城市群建设和城市网建设的三大阶段。而作为城市发展第三阶段的重要表现形式之一，特色小镇的出现，是我国基础设施建设和互联网以及消费升级等因素相互作用的结果，同时，特色小镇也是打造我国幸福产业的载体之一。

“特色小镇发展，核心产业或者核心资源是基础，文化是灵魂，千万不要盲目建设。”龙永图还强调，在这个基础上，还应重视特色小镇自然环境和人文环境的保护，并始终把人的发展作为建设特色小镇的核心。

这场盛大的特色小镇峰会，为政府、投资人以及关注特色小镇的业内人士提供了一个深入交流的平台，而韦杰和龙永图对特色小镇发展的解读，也为中国特色小镇未来发展提供了重要参考。