王挥：未来几年涂料市场空间巨大 投资前景良好

上海2017年1月16日电 /美通社/ -- 回顾2016年可谓是不同寻常的一年，随着工业经济增长呈现新常态特征，产业结构调整和转型升级进一步深化，工业能源消费总量进入低速增长阶段，单位工业增加值能耗继续保持了下降态势。节能指标完成进度超前，环境质量总体向好，“十三五”节能减排工作开局顺利。

在此环境下各个企业也纷纷进行产业转型与升级，发展节能环保、绿色低碳的产品。

涂料，作为一类现代多功能性的工程材料，是化学工业中的一种重要材料，按照现代通行的化工产品的分类，涂料属于精细化工产品，其用途十分广泛。随着涂料产量及产值的快速增长，涂料行业面临着巨大的挑战，如何应对激烈竞争的环境，成为企业生存的关键。

上海弘育股权投资基金管理有限公司高级合伙人、《资本零距离》栏目嘉宾评委王挥认为，从市场需求角度看，面对未来的消费者趋势变化，涂料企业面对中国市场的路径，一是关注中国正在不断崛起的城市新富市场；二是从现有的一二三线市场的消费群体中寻找产品升级换代的机会；三是向下走，中国庞大的县域和农村市场存在巨大的涂料市场空白，一些在城市中流行的涂料产品在这些市场普及率还比较低，县域和农村将是下一个亿万级的消费市场；四是深度市场细分，研发适销对路的涂料产品。

但同时我国涂料市场也面临着一些问题。惠尔明（福建）化学工业股份有限公司是新三板工业涂料第一股，其总裁方彬认为中国的民族涂料在低碳环保领域还有所欠缺，再加上缺乏创新，使中国涂料在国际涂料市场中一直缺乏竞争力。除了较大的几个涂料品牌具有一定的自主研发能力外，很多中国涂料企业都处在一种“跟风”状态，以“人有我有”的战略进军市场。经过15年的经营，惠尔明公司深刻体会到创新的重要性，为此惠尔明公司发明多项专利并拥有上万个配方的数据库，形成了层次化、模块化的技术管理系统，充分满足了工业产品表面涂层的个性化需求。



惠尔明联合创始人方彬

另外方彬还表示，中国涂料发展不均匀，在建筑涂料、家具涂料方面等已经可以自给自足，但较高档的汽车涂料、船舶涂料等则基本依赖进口。技术落后及低端产品同质化竞争导致涂料行业盈利能力不佳，近几年的销售利润率仅为5%~7%。

对此弘育股权投资基金管理有限公司高级合伙人、《资本零距离》栏目嘉宾评委王挥表示，目前，我国涂料行业正朝着环保性、经济性、高性能三大方向发展。因此未来几年的涂料市场仍有很大的发展空间，投资前景良好。

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