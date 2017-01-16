让文化触碰城市灵魂 金诚将与Cavalia合作打造中国传统剧目

无锡2017年1月16日电 /美通社/ -- 对于一座城市而言，经济是命脉，文化则是它的灵魂。正是拥有了丰富的文化，城市才变得生动起来。

1月13日，由金诚集团主办的2017特色小镇创新发展年会文化高端主题峰会在无锡举行。金诚集团董事长韦杰、金诚集团旗下金诚文化集团艺术总监文道明、法国乐马中国首席代表覃婷婷、Cavalia创始人Normand Latourelle 、Cirque Eloize 炫光马戏团联合导演 Jeannot Painchaud 等文化界资深人士，以及相关政府代表、投资人等出席了此次大会，共同探讨城市与文化发展的相关话题。



金诚集团董事长韦杰在峰会上发表主题演讲

过去30多年中，中国经济和城市都获得了飞速发展，但同时“鬼城”、产业“空城”现象也陆续出现，这些城市快速发展中遗留的问该如何解决？

金诚集团董事长韦杰认为，治疗这些城市病最好的方式就是注入“良药”激发城市的自我修复能力，而文化正是这其中的一种“良药”，它可以让城市变得更加丰富和生动，同时促进城市实现可持续发展。

韦杰以金诚太悦度假酒店为例，在太悦酒店，除了住宿这一个最基本的酒店服务内容之外，还囊括文化、旅游等丰富产业内容，这种基础设施与丰富产业相结合的模式，也为金诚太悦的持续发展注入了动力。

“金诚目前做的，不是给一座城市单纯增加一个房地产项目，或者单纯的演出中心等这样的个体，而是要通过建设完整的产业链，为城市注入灵魂，让其获得蜕变，而这个蜕变就需要依靠文化去实现。”韦杰说。

当然，文化不会独立存在，它必须依托于已有的经济基础。在韦杰看来，经过过去30年多年的发展，如今这个基础已经形成，这也为未来城市文化的繁荣奠定了坚实的基础。

韦杰在会上还透露，金诚将与加拿大 Cavalia 剧团合作，打造一个具有杭州特色的国际剧目秀 --《白蛇传》。该剧目融合水秀、武术、杂技等多元化元素，用最独特的方式演绎许仙与白娘子的浪漫爱情故事。剧目预计将在2019年年初上映。

峰会现场，Normand Latourelle 还与 Cirque Eloize 炫光马戏团联合导演 Jeannot Painchaud、法国乐马中国首席代表覃婷婷、金诚文化集团艺术总监文道明等文化领域资深人士一起，共同探讨了中西方文化演出的差异，以及文化与特色小镇之间相互影响相互促进的关系等话题。

此外，与会嘉宾还共同见证了“金诚之星和金诚太悦国际show场”的启动仪式。接下来，金诚将会把包括Cavalia、炫光马戏团剧目等优秀国际剧目引入目前正在打造的金诚之星国际秀场和金诚太悦酒店国际秀场，届时，人们将会体验到更加丰富多彩的国际剧目秀，享受文化艺术带给城市的改变与美好。

作为金诚文化产业领域重要的合作伙伴之一，Cavalia 剧团由太阳马戏团联合创始人 Normand Latourelle 于2003年创立，十三年来，Cavalia 已在全世界70个城市进行过巡演，观众人次超过600万。在峰会现场，拥有45年演出经验的 Normand Latourelle 表示，此次与金诚合作的《白蛇传》，是一个独一无二的创作作品，它将把国际先进表演艺术与杭州特色文化结合起来，通过震撼人心的水秀和中国独特的武术、杂技等方式，演绎不一样的文化传说故事，相信上映之后一定会为人们带来不一样的身心体验。

文化让一座城市拥有灵魂，同时也会成为城市经济的新增长点。随着生活水平的提高，人们更愿意追求高品质的生活，观看演出就是其中一个方面，这些需求也为国内文化产业发展提供了很好的机遇。