微型扬声器开发商USound获1200万欧元投资 准备让其产品进入市场

奥地利格拉茨2017年1月16日电 /美通社/ --

ARM公司创始人赫尔曼-豪瑟通过eQventure对奥地利音频领域的初创企业USound进行投资

奥地利微型扬声器先锋企业USound（网址：http://www.usound.com ）获得了一项1200万欧元的成长投资。牵头的投资者是总部位于格拉茨的奥地利风险资本投资公司eQventure，这家公司还让ARM公司创始人赫尔曼-豪瑟(Hermann Hauser)成为了USound的一位天使投资人。此次投资可以称得上是奥地利初创企业这些年来进行的最大一轮融资。

将团队规模扩大一倍

新的资本将帮助加快USound组织发展和聘请更多员工。USound首席执行官费鲁乔-博托尼(Ferruccio Bottoni)对此解释说：“多家著名硬件生产商已经表示对我们的产品感兴趣。首批客户订单已经确定下来。我们现在优先考虑的问题是进行批量生产，为了实现这一目标，我们计划将我们的工作人员从约30位工程师增加到近50位。”

全世界最小的扬声器

在一个持续了好几年的项目中，USound开发出了全世界最小的扬声器。这款产品如今已经准备好进入市场，并且获得了众多专利的保护。这一首款数字版微型扬声器以创新性MEMS（微电子机械系统）技术为基础，支持达到极致的小型化和以最高水平进行节能。USound的创始人们相信，这款微型扬声器能够被部署于各种各样的应用之上。博托尼表示：“耳机只是一个开始，我们的产品将会影响生活的方方面面，它能够支持音频智能系统以新的方式被安装于便携式设备之上。”

博托尼总结说：“在新鲜资本的支持下，我们能够迅速开始大规模生产。”

赫尔曼-豪瑟通过eQventure投资USound

此次USound融资由eQventure牵头，eQventure将在企业发展和全球业务网络上面为USound提供支持。由于开展了出色的工作，eQventure能够说服赫尔曼-豪瑟通过该公司对USound进行投资。作为企业家、风险资本投资人和ARM公司创始人，豪瑟为USound提供了资金和战略上面的产业知识。豪瑟认为这项投资之所以对他具有吸引力是出自于以下这几个原因。他表示：“USound由卓越的管理团队进行领导，他们在微系统上面富有经验和具有令人印象深刻的良好业绩记录。我确信，USound很快将能引领十亿元量级的微型扬声器市场进入数字时代。”