您正在使用IE低版浏览器，为了您的经理人账号安全和更好的产品体验，强烈建议使用更快更安全的浏览器
用户

金蝶集团亮相CMS中国市场峰会

2017年01月16日 17:30 编辑： 经理人网编辑
0

深圳2017年1月16日电 /美通社/ -- 1月14日，CMS中国市场峰会在深圳金蝶软件园举办。风靡全球的手机游戏“愤怒的小鸟”所在公司Lightneer Inc的联合创始人Peter VesterbackaReadWrite首席执行官Redg Snodgrass金蝶集团副总裁郝登胜万豪集团亚洲市场总监周宝华等来自国内外科技界、营销界领军人物出席本次盛会，活动吸引近千人参与。

CMS中国市场峰会植根于全球经济的活动，是500+全球一流市场营销专家、痴迷于获取用户的企业家、增长黑客、国内国际品牌负责人的聚会，参会者专注分享企业品牌建设、用户运营、市场营销等方面的观点。

金蝶集团副总裁郝登胜先生在演讲中表示：在互联网时代，金蝶重视创新形式的品牌塑造，并致力打造企业云服务首选品牌。而品牌的呈现不仅体现在公关事件的传播方面，而应体现在所有的与用户接触的场景。以金蝶为例，金蝶所需要塑造前瞻的云服务品牌形象，将通过旗下云ERP、精斗云、云之家等SaaS服务，在场景中向用户传递品牌价值，让用户真正体验到：原本用线下传统方式完成的业务，是如何在云端完成；云服务是如何帮助企业节省人力、物力、财力，如何帮助企业提高效率。

近年来，金蝶的云业务也基于积极的营销策略和良好的产品体验，获得了快速增长，在2016年上半年实现云业务同比大幅增长超过138%。其中，针对大中型企业的金蝶云ERP，是亚马逊AWS在中国企业云服务领域最大的合作伙伴，并通过联合营销快速占据市场；为小微企业提供一站式云管理服务的“精斗云”，在年内完成了品牌升级，为历史沉淀的超过100万家企业客户提供创新价值；旗下移动工作平台云之家，也在2016年通过和代言人王石#一起迎战#的事件营销，迅速突破3000万用户大关，IDC数据显示，云之家在专业度、大中型企业市场、综合排名等多个领域均排名第一。

关于金蝶

金蝶国际软件集团有限公司（“金蝶国际”或“金蝶”）始创于1993 年，是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），总部位于中国深圳。以“致良知，走正道、行王道”为核心价值观，金蝶致力成为最值得信赖的大数据服务公司，已为世界范围内超过600万家企业、政府等公共组织，提供管理软件产品、云服务及互联网金融等服务，用户数超过6000万。

作为亚太地区领先企业互联网供应商，金蝶在ERP、财务共享、人力资源管理、行业解决方案等领域走在行业前列，并连续12年稳居中小企业ERP市场第一；金蝶系的多款产品，ERP、云ERP及多个行业和领域中均位居前列，包括云之家（移动办公）、金蝶医疗（移动互联网医院）、快递100等均是中国市场首选品牌，金蝶中间件亦是民族软件位居全球前列的典范。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
查看详情>>
  本文转载请注明来源： http://www.sino-manager.com/38420.html
搜索公众号“经理人网”关注经理人网微信，CEO管理资讯即时掌握。本文版权归经理人网所有，转载请注明作者与原文链接】
相关文章 关键词：

文章点评：

当月热门文章
  • 我要投稿|
  • 加入我们|
  • 关于我们|
  • 联系我们|
    • 友情链接：wordpress仿站

    经理人网 版权所有 未经本站同意或授权不得转载网站的内容。转载请注明：”转载自经理人网“。备案号:粤ICP备12007954号