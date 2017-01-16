金蝶集团亮相CMS中国市场峰会

深圳2017年1月16日电 /美通社/ -- 1月14日，CMS中国市场峰会在深圳金蝶软件园举办。风靡全球的手机游戏“愤怒的小鸟”所在公司Lightneer Inc的联合创始人Peter Vesterbacka、ReadWrite首席执行官Redg Snodgrass、金蝶集团副总裁郝登胜、万豪集团亚洲市场总监周宝华等来自国内外科技界、营销界的领军人物出席本次盛会，活动吸引近千人参与。

CMS中国市场峰会植根于全球经济的活动，是500+全球一流市场营销专家、痴迷于获取用户的企业家、增长黑客、国内国际品牌负责人的聚会，参会者专注分享企业品牌建设、用户运营、市场营销等方面的观点。

金蝶集团副总裁郝登胜先生在演讲中表示：在互联网时代，金蝶重视创新形式的品牌塑造，并致力打造企业云服务首选品牌。而品牌的呈现不仅体现在公关事件的传播方面，而应体现在所有的与用户接触的场景。以金蝶为例，金蝶所需要塑造前瞻的云服务品牌形象，将通过旗下云ERP、精斗云、云之家等SaaS服务，在场景中向用户传递品牌价值，让用户真正体验到：原本用线下传统方式完成的业务，是如何在云端完成；云服务是如何帮助企业节省人力、物力、财力，如何帮助企业提高效率。

近年来，金蝶的云业务也基于积极的营销策略和良好的产品体验，获得了快速增长，在2016年上半年实现云业务同比大幅增长超过138%。其中，针对大中型企业的金蝶云ERP，是亚马逊AWS在中国企业云服务领域最大的合作伙伴，并通过联合营销快速占据市场；为小微企业提供一站式云管理服务的“精斗云”，在年内完成了品牌升级，为历史沉淀的超过100万家企业客户提供创新价值；旗下移动工作平台云之家，也在2016年通过和代言人王石#一起迎战#的事件营销，迅速突破3000万用户大关，IDC数据显示，云之家在专业度、大中型企业市场、综合排名等多个领域均排名第一。

关于金蝶

金蝶国际软件集团有限公司（“金蝶国际”或“金蝶”）始创于1993 年，是香港联交所主板上市公司（股票代码：0268），总部位于中国深圳。以“致良知，走正道、行王道”为核心价值观，金蝶致力成为最值得信赖的大数据服务公司，已为世界范围内超过600万家企业、政府等公共组织，提供管理软件产品、云服务及互联网金融等服务，用户数超过6000万。

作为亚太地区领先企业互联网供应商，金蝶在ERP、财务共享、人力资源管理、行业解决方案等领域走在行业前列，并连续12年稳居中小企业ERP市场第一；金蝶系的多款产品，ERP、云ERP及多个行业和领域中均位居前列，包括云之家（移动办公）、金蝶医疗（移动互联网医院）、快递100等均是中国市场首选品牌，金蝶中间件亦是民族软件位居全球前列的典范。