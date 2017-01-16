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北京地铁通成与ofo共同打造绿色公益

2017年01月16日 17:30 编辑： 经理人网编辑
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2017，我们在行动

北京2017年1月16日电 /美通社/ -- 北京地铁通成一直努力搭建公益与商业相得益彰的媒体平台，为地铁乘客带来更优质的体验。

新年伊始，北京地铁通成携手ofo将2017年公益项目正式拉开序幕。在日均客流量超过40万人次的北京地铁朝阳门站设置“我们在行动”展区，吸引众多乘客为之驻足，以骑行互动的形式吸引乘客参与。

北京地下铁道通成广告有限公司
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北京地铁通成通过触发技术将单车与大屏幕连在一起，当有人开始骑车时，大屏幕中的画面开始动起来，骑车人仿佛置身于蓝天白云下公路上。骑行结束后，屏幕上会出现节约碳排放的数字，让参与者从节约碳排放量这一数字中了解骑行对环境保护的意义。

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近些年来空气质量开始恶化，汽车尾气严重，政府呼吁市民绿色出行。这也是北京地铁通成与ofo合作的主要原因，ofo 的理念对于环境保护有着重要意义。另外，ofo打造的共享单车平台，让用户首先省去了对传统自行车和公用自行车的使用烦恼。并且在快节奏人手一部手机的时代，随时可以拿到车的便利性超越了传统的交通工具运行模式。因此，ofo以星火燎原之势迅速席卷高校以及各大城市街头。

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北京地铁通成用行动支持环保，与ofo共同打造绿色公益。让乘客主动关注公益项目，号召全社会的参与。

iPhone 6s Plus
在实际使用中，Plus的使用感受就像一个iPad Mini Mini——尤其是在横屏模式下，而Plus的横屏键盘甚至直接加入了剪切、复制、粘贴和方向键，然后新建的笔记和电邮都像一张纸一样悬浮于整个界面之上，非常独特。看来苹果很擅长给不同大小的屏幕做各有特点的界面。
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