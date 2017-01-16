石基收购ReviewPro，全球领先的酒店声誉信息管理解决方案提供商

北京2017年1月16日电 /美通社/ -- 石基宣布收购ReviewPro发行的大部分股份，该项投资由石基旗下全资子公司石基（香港）有限公司完成。ReviewPro是全球领先的酒店声誉信息数据管理和分析的云端系统解决方案提供商。

自2009年9月ReviewPro获得了第一个客户，公司就逐渐由一家创业公司发展成为在全球酒店技术领域成长速度最快的公司之一。迄今为止，ReviewPro已经在全球拥有超过30,000家用户，覆盖不同级别的酒店，如美利亚（Melia）国际酒店集团、雅诗阁、凯宾斯基、红狮（Red Lion）酒店集团和世民（citizenM）品牌酒店。

收购后，ReviewPro的创始人和管理层将继续带领公司的发展，并进一步加速公司全球化发展和新产品与服务的推出。ReviewPro公司的产品包括酒店在线声誉管理（ORM）和客户满意度调查（GSS），用以帮助酒店管理者有效提升客户满意度，带动收入增长。

“我很高兴地欢迎ReviewPro加入到石基大家庭，”石基董事长李仲初先生说，“对ReviewPro的投资完全符合石基平台化和国际化发展的战略需求。我们将与ReviewPro的团队一起，继续坚持推进国际化发展并为市场提供领先的产品、技术和服务。”

石基首席运营官金凯文先生说，“ReviewPro致力于让酒店管理者对其用户加深了解并做出更为明智的决策，这一点与石基的使命非常一致。我们期待ReviewPro的加入能够为石基接下来的发展提供强有力的支持。”

“我们非常荣幸加入石基这家世界领先的酒店技术公司，”ReviewPro的创始人兼CEO RJ Friedlander说，“他们的愿景、战略和专业性将进一步帮助我们加速国际化发展，延展并扩大我们的产品服务内容和范围。”

关于石基

石基（股票代码002153）成立于1998年，经过近20年的发展，目前石基已成为中国酒店信息系统专业服务的领导者，同时逐步扩张至餐饮与零售业领域，成为这些行业主要信息系统服务商之一。石基在酒店、零售的客户占据中国高档或规模以上客户的60%至70%左右的市场份额，在中国餐饮市场居相对领先地位。客户年收入总额超过人民币5万亿。自公司成立以来，石基经历过三次成功转型。目前，石基正启动第四次转型，致力于成为一家数据驱动的大消费行业应用服务平台运营商。石基正推出数据、IT解决方案和咨询等平台化服务。同时，石基也放眼全球，研发全球领先的产品和技术，加快全球化发展进程。石基目前在中国主要城市及海外（如中国香港、新加坡、德国慕尼黑等）设有30多家子公司及办事处，员工规模达到3,000多人。

如需进一步了解石基，请访问：www.shijigroup.com

关于ReviewPro

ReviewPro是全球领先的酒店声誉信息数据管理和分析系统解决方案提供商，服务于全球众多酒店品牌。公司提供的包括在线声誉管理（ORM）和客户满意度调查（GSS）在内的全套云端解决方案，能够帮助酒店管理者对其线上口碑表现以及运营与服务方面的优劣势进行深入理解和判断，使得管理者能够有效提高客户满意度和在点评网站和各类OTA渠道的排名，从而进一步推动收入增长。

ReviewPro提供行业标准的全球点评指数（RGI），可理解为酒店的线上口碑分值，这一指标作为标杆对标指数为全球几千家酒店在线上口碑管理过程中使用。该指标的计算基于ReviewPro从175家OTA和超过45种不同语言的评论网站收集到的点评数据。全球有超过30,000家酒店用户正在使用ReviewPro的产品更好提升和优化客户体验。

了解更多信息，请登录并访问 www.reviewpro.com