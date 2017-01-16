2017中国包装容器展打造引领中国包装行业创新融合大平台

从2017中国包装容器展看行业“创变、智能、绿色”发展趋势

上海2017年1月16日电 /美通社/ -- 由中国包装联合会和励展博览集团联合主办的2017中国包装容器展即将于2017年4月11-13日在上海浦东新国际博览中心盛大召开。据主办单位介绍，今年展会翘楚云集，是包装界不折不扣的大咖聚会。其中纸包装代表展商上海界龙、厦门合兴、裕同、永发印务、胜达集团、台湾秉信纸业全部大面积参展，此外还有台湾正隆、斯道拉恩索正元、浙江庞度、APP工业用纸的精彩亮相；塑料包装展商同样大牌云集，国内大型的软包企业顶正包材、全球大型的瓶盖制造商和昇塑料、美国的普派、国内的长海集团、诚信、常州塑料厂、远东塑料等龙头企业济济一堂；金属包装代表则有奥瑞金、山东丽鹏、著名的杂罐生产企业精丽制罐等。

新一届展会将是国内目前集合了大量包装行业上市公司的展会。200多家来自中国、美国、日本、芬兰、瑞典、印尼、台湾和香港等国家和地区的特色包装企业、包装新材料和包装创意设计企业盛装亮相。预计将有8,000名来自食品、饮料、日化、日用、电子、家电、礼品、医药等众多终端用户的包装研发、包装采购和市场部的决策者到场。主办单位雄心勃勃，倾心打造引领中国包装行业发展趋势的大平台。

2017中国包装容器展主题聚焦“创变、智能、绿色”行业热点，以纸、塑、金属、玻璃四大类包装产品为核心展示。汇集包装一体化解决方案、可降解生态塑料包装、可追溯包装、防伪标签、一物一码、纳米科技、高阻隔复合包装新材料、抗菌新材料以及创意包装设计等丰富多彩的包装展品。主办单位规划了多个专业包装展区，其中就包含极富特色的“军民融合特种包装展区”展示先进的军品包装技术和产品，带来更多前沿创新促进包装产品军民融合；“创意设计展区”集合多个红点获奖设计师品牌，带来极富创意的包装设计灵感；“无菌包装展区”、“气雾剂包装展区”、“包装新材料展区”等多个专业分类产品展示区相信也将倍受关注。可以预见，2017中国包装容器展将是中国包装行业首屈一指的行业盛会。

行业背景

2016年对中国包装行业来说注定是不平静的一年，这一年里原材料价格出现大幅上涨，企业利润空间不断被压缩，VOCs标准的出台等都给行业带来巨大挑战。随着包装行业“十三五规划”的发布，企业家开始积极探索创变之路。比如看到一些以前只做内部订单的企业开始谋求外部订单，比如有些传统企业和新兴企业正在通过互联网营销增加销量，有的企业开始通过资本运作联合外部资源共享订单，还有的则通过专利技术共享来实现快速的发展。很多现象都表明中国包装行业正在发生巨大的变化，2017中国包装容器展将充分探讨企业要如何转型，如何创新和变革，引领行业的发展趋势。

创变 -- 创新驱动变革时代的来临！

不可否认，中国的包装印刷行业正在进入大规模变革的时代，在此背景下，2017中国包装容器展将充分展现这一全新发展的趋势，许多参展商已经采取求新求变的行动，走在行业发展前列。

合兴包装将在今年展会上主推“联合包装网”供应链云服务平台，这是传统企业借助互联网+思维的一大创新。联合包装网是以包装制造企业、包装需求用户、包装制造前端供应商等为用户，以生产、服务活动为应用场景的互联网应用，通过供应链服务活动使各成员分工协作，为共同的目标有机地联合成一个整体，协同为用户创造价值，实现整体价值最大化。其强大信息系统可以实现数据相连、信息互通，以达到加速产品和资金流动，实现产能等资源的协同整合和客户订单共享，并通过规模效应改善运营效能的目的，让行业参与者们从博弈的竞争生态走向共生、共赢的互利生态，构建出一种新型的商业伙伴的关系。简单来说，任何一家包装企业都可能成为联合包装网的合作伙伴，在平台上实现从接客户订单、原材料采购到生产交货等各种资源共享。

来自台湾的秉信纸业、和昇塑料和顶正包材三大包装巨头将首次合体亮相国内展会，他们的第一站就选择了2017中国包装容器展。日益增强的产能和实力使他们渐渐不满足于只承接集团内部订单，产生了向外拓展市场的原动力。三家公司均隶属于PMI集团，为康师傅、味全等知名品牌提供安全绿色又极富创意的包装产品，此次参展开拓外部市场非常值得期待。

在国家把军民融合发展上升为国家战略思想的指导下，“军民融合特种包装展区”应运而生。该展区一方面展示先进的军工包装在民用领域的应用（军转民），一方面展示民营包装企业参与军工包装制造的成功案例（民参军），体现民营企业勇于创新的活力。该展区汇集具备优质防静电、防潮、防霉、阻燃、机械强度的军工包装产品以及十多家参与军民融合的包装企业、军民科技共享资源平台、军民共用技术转换平台和军民融合包装产业基地。军民的深度融合将带动包装行业发展，为包装企业提供更多创新和发展的机会。

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绿色 -- 环保让世界更美好！

绿色包装将是2017中国包装容器展中耀眼的明星。围绕减量、回收、循环等绿色包装核心要素的各类包装产品将震撼亮相，大量生态包装设计、绿色包装材料和循环利用技术完美呈现“绿色包装”主题。

展品中就有浙江庞度环保科技有限公司以可再生植物（木薯、玉米）淀粉为原料，率先推出的可100%降解的PLA绿色生态塑料产品，其生产过程能耗低，废物可堆肥处理完全降解为水和二氧化碳。APP工业用纸事业部率先开发出的高松厚白卡、高松厚铜卡、高松厚食品卡等纸品，既能节降生产成本，又成功实现包装轻量化；深圳市天之娇塑料制品有限公司推出的新型环保包装材料 -- EPE 珍珠棉，具有比重轻、抗缓冲性能强、降解可再生等特性，是目前全球绿色环保包装材料的首选；山东恒联新材料在展会上带来绿色环保型包装材料 -- 玻璃纸，又称“再生纤维素薄膜”，是一种以木浆、棉浆等天然纤维素为原料制得的，不仅柔韧性好而且是透明的，就像玻璃一样，广泛应用于食品、药品、化妆品、高档成衣、精密仪器。丹东铭程以芦苇浆、甘蔗浆、竹浆等可再生植物纤维浆为基础材料制造的纸浆模塑杯盖废弃后可自然降解，泥化为有机肥料，并具有受热无有害物质产生、牢固度高、 防水效果好等特质；江苏龙骏环保实业发展有限公司带来采用天然可再生的玉米淀粉为主要原料的生物基可降解一次性餐饮具。

除了丰富多彩的各类绿色包装产品外，还可以看到顶正印刷包材、斯道拉恩索、APP工业用纸事业部、浙江庞度环保科技等一大批具有强烈环保责任感的包装企业在推动绿色包装持续发展上所做的努力。他们有的是“林浆纸一体化”的坚决践行者，肩负起造林责任发展生态造纸，有的则经过多道工序变废为宝再造优质好纸，还有的运用“纤维回收再造”的绿色造纸小循环，同时积极开发推广绿色环保材料，代替传统材料。许多企业也都在持续投资VOCs处理设备降低对环境的影响，还与供应商密切合作，开发减薄降克的材料降低原物料的使用来达到绿色环保的目标。

智能 -- 包装新宠独领风骚！

智能包装是行业当下的热点。2017中国包装容器展汇集了合兴包装“联合包装网”，裕同的盒酷包装定制平台、阳光印网、世包云商城、军民融合平台等一批行业先锋，展示以互联网和物联网技术为核心构造的智能包装生态链，整合包装行业数据和信息资源，以及高质量的包装电子商务、工业云、大数据和军民资源共享平台，展示如何通过大数据分析为客户提供个性化、精细化的服务。

智能包装产品方面首推顶正印刷包材有限公司的新型动态二维码，可做到一包一码，每包产品信息全部追溯，并可依照需求连接公司网站，做产品促销、会员制管理、产品防伪信息查询等任何能想象到的事情，将产品完全推向互联网+的时代。而斯道拉恩索的智能包装产品拥有射频识别和近距离通讯技术，令包装可以“开口”告诉消费者它们到过的地方和所在的位置、里面装着什么、是不是正品、是否被开过封等。包装与信息技术的结合使包装产品成为具有传感、判断与执行动作的智能终端。

2017中国包装容器展将积极推动终端技术与物联网、军民资源共享平台等系统的集成，实现包装产品溯源、防伪与防盗、军民通用的新功能。

同期活动精彩纷呈！

2017中国包装容器展将围绕行业、市场、贸易对接、技术、培训等方面开展丰富多彩的同期活动。将举办引领行业发展趋势的“中国包装行业发展与挑战高端论坛”，围绕“智能包装”和“绿色环保包装”为主题的论坛和技术交流会，继续举办由包联网主办的“创意包装设计论坛”，国内首推十分有特色的“军民融合特种包装技术交流会”，让民用包装市场了解军品包装的需求促进军民融合。针对近几年发展特别快的快递物流行业，将举行“第二届中国快递包装行业创新与可持续发展高峰论坛”，邀请知名电商终端参与；另外，主办单位重磅推出可直接促进商贸的“包装容器-用户采配对接会”，协助展商对接世界500强终端用户；还有以行业热点技术如绿色蜂窝纸包装、活性包装、一物一码为主题的同期活动。

世界500强终端用户精准邀约提升参展价值！

2017中国包装容器展主办单位将专业观众和展商放到同等重要的位置，集合励展博览集团优势终端用户资源，重点邀请世界500强和知名终端用户精准邀约对接展商。目前，主办方已经邀请到来自星巴克、可口可乐、联合利华、雀巢、不凡帝范梅勒、百事、庄臣、统一企业、乐高、3M、葛兰素史克、华为、联想、菜鸟网络、顺丰速运等一大批知名包装用户企业莅临现场与展商面对面交流。对这些包装需求量很大的终端用户，主办单位将提供最优质的服务和待遇，并会在展前获取这些企业对包装的需求信息，免费发布给所有展商，积极推动和促进展商和终端用户间的商贸对接直到达成意向。

此外，主办方还将从中筛选1-2家优质终端用户到展会现场宣讲包装需求和供应商甄选流程，让更多的展商可以近距离接触到品牌企业，了解他们的需求，成为他们的潜在供应商。

全方位立体式宣传展现国际影响力

明年展会预期将吸引8,000名专业观众到场参观。为此，主办方建立了一个有30000条精准终端用户的数据库，进行20万次的EDM邮件群发、18万次电话邀约，组织来自食品、饮料、电子、家电、日化行业的20个终端用户参观团，点对点邀请1000名有明确包装需求的VVIP买家到场。

此外，中国包装容器展还与国内外200多家媒体和协会合作，在包装行业和终端用户行业大力宣传，运用微信发布平台以及纸箱微世界的微信号资源为展商发布产品信息，为企业做高效宣传。

中国包装容器展主办单位从观众数据库的建立、多渠道的宣传、参观团的组织到精准的VVIP买家服务投入巨大，因为相信有专业的观众才会有好的展商和展会平台，这是主办方打造品牌展会的基本理念。

中国包装联合会和励展博览集团热情欢迎有包装需求的用户、行业各界人士前来2017中国包装容器展参观指导。主办方将倾心打造引领时代的包装行业盛会，共同推动中国包装行业繁荣发展！