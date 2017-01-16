凤凰新闻客户端斩获百度2016年人气资讯APP奖，口碑奖杯双丰收

北京2017年1月16日电 /美通社/ -- 2016是资讯行业迎接挑战、风云激变的一年，各类资讯产品纷纷打响转型、升级、创新之战。在 App store 新闻类付费排行榜持续39天占据第一名，连续28天位于付费总榜前五十名的凤凰新闻客户端，在2017年处，更是在同日接连斩下两项大奖。1月12日，凤凰新闻客户端荣获由百度手机助手主办的“中国好应用 - 2016最佳新闻资讯类APP”这一奖项，而就在同日，也获得了360手机助手“嗨APP全民榜 - 2016年度新闻资讯类最嗨APP”奖项。两项荣誉，是对凤凰新闻客户端综合实力的认可。

此次获奖，再次证明了凤凰新闻客户端在用户群体中的品牌影响力，是用户对凤凰新闻客户端综合实力的认可，也是对凤凰新闻客户端优质的资讯内容与强大的分发能力的肯定。



凤凰新闻客户端斩获百度2016年人气资讯APP奖

品质：高端人群的最佳选择

2016年，凤凰新闻的用户量高速增长。截止易观千帆监测到的10月数据，凤凰新闻 MAU 达4939万，相比1月份用户增长了53%，在移动 APP 全行业排名提升了15位，在新闻 APP 行业更是稳居前五；而根据艾媒9月的数据显示，凤凰新闻市场覆盖率已位居行业前三。

凤凰新闻客户端的用户质量也一直保持行业最高。2016年，凤凰新闻作为华语地区最受高端人群欢迎的新闻移动 APP，一直受到高收入、高学历用户的青睐。根据 ipsos 数据显示，在凤凰新闻客户端的阅读用户中，企业管理者和普通白领占据了半壁江山，这都印证了凤凰新闻客户的高端定位。

差异：最做不同彰显品牌个性

随着智能算法的不断升级，越来越多的新闻平台开始单纯依赖智能算法抓取新闻，这使一方面使平台内容呈现同质化的问题，另一方面也始现低俗化的端倪。

然而，始终秉承“以差异立足”的凤凰新闻客户端，在2016年提出“有品有趣，就做不同”的品牌策略，彰显出凤凰新闻在同质洪流中的独特个性。在众多移动资讯 APP 中，凤凰新闻客户端以“智能推荐 + 人工算法”为双驱动力，加强个性化推荐功能，为用户推荐有内容、有品质、有兴趣的新闻资讯，确保新闻内容在满足用户爱好的基础上更加丰富、多元、有趣、新鲜。



凤凰新闻APP月度活跃用户中同时使用其他APP的用户占比

领航：大事看凤凰

2016是不平静的一年，从时政到民生，从国内到国外，连连不断的“大新闻”不停地冲击着我们的眼球。回顾2016，凤凰新闻以一系列亮眼的数字和刷爆朋友圈的 H5 作品，证明了自己的“大事”中卓越的影响力。

根据尼尔森数据报告发现，通过新闻 APP 关注两会的网民中，有43%关注凤凰新闻客户端，高出行业均值18个百分点；里约奥运会期间，凤凰新闻客户端日均 PV 增长率达319%，用户满意度达94%。而在G20峰会、美国大选等国内外重大事件的报道上，凤凰新闻也通过一些列亮眼的数字和刷爆朋友圈的 H5 作品充分说明了用户对于“大事看凤凰”这一判断的充分认可。



大事看凤凰

2016年，变的是资讯行情，不变的是对实力的认证。凤凰新闻客户端获得百度手机助手主办的“中国好应用 - 2016最佳新闻资讯类 APP”这一奖项，是业内人士、移动资讯行业和广大用户对凤凰新闻客户端2016年的认可。